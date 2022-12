Emmen Verein Emmenfarbig gewinnt Kulturpreis Bereits zum elften Mal vergibt der Emmer Gemeinderat den Kulturpreis. Der diesjährige Gewinner ist der Verein Emmenfarbig unter Präsident Peter Jans. Der Preis ist mit 3000 Franken dotiert.

Seit der Vereinsgründung vor 16 Jahren hat der Verein Emmenfarbig unter der Leitung von Peter Jans mehr als 25 Projekte in der Gemeinde Emmen vollendet. Dies schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung, die dem Verein dafür den Emmer Kulturpreis 2022 verliehen hat.

Der gebürtige Luzerner Jans präsidiert den Verein Emmenfarbig von Beginn an und war schon zuvor im Verein Zukunftsgestaltung Emmen engagiert. «Diese Auszeichnung bedeutet für mich ein ungemeines Vertrauen in den Verein und in unsere Arbeit von Seiten der Gemeinde. Das macht mir sehr, wirklich sehr viel Freude», lässt sich Jans in der Mitteilung zitieren. «Wir wollen gemeinsam und miteinander ein farbigeres Emmen gestalten und damit Lebensfreude verbreiten.»

Emmenfarbig-Präsident Peter Jans am Malen. Bild: PD

Enormer Mehrwert für Emmen

«Mit dem Kulturpreis 2022 würdigt der Gemeinderat das künstlerische und kulturelle Engagement des Vereins und den enormen Mehrwert, den er durch ihre Arbeit für die Gemeinde und die Emmerinnen und Emmer generiert», begründet Schul- und Kulturdirektor Brahim Aakti die Wahl in der Mitteilung. Akati führt weiter aus: «Unter ihrem Slogan ‹Z’Ämme gods besser› engagiert sich Emmenfarbig seit Jahren für ein farbigeres und somit auch besseres Emmen».

Wie das Preisgeld von 3000 Franken eingesetzt wird, könne Jans noch nicht sagen. Von einem grösseren Projekt träumt Jans aber schon länger: «Eine Kunst-Woche im Zeichen der Strassenkunst von und mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die noch mehr Farbe nach Emmen bringen.» (sfr)