Emmenbrücke Am Sonntag ist Tag der offenen Moschee Wie sieht eine Moschee von innen aus? Das kann man am Sonntag in Emmenbrücke erfahren.

Die Moschee in Emmenbrücke. Archivbild LZ

Acht Moscheen gibt es in der Agglomeration Luzern. Die grösste davon, die bosnische Moschee in Emmenbrücke, öffnet am Sonntag ihre Türen für die Bevölkerung. Von 11 bis 17 Uhr kann man die Moschee gegenüber des Tramhüslis frei besichtigen. «An diesem Tag sind alle Luzerner Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich aus erster Hand über den Islam und die in der Schweiz lebenden Muslime zu informieren», schreibt die Islamische Gemeinde Luzern (IGL) in einer Mitteilung.

Die IGL ist der Dachverband der einzelnen Luzerner Moscheevereine. Sie setzt sich zum Ziel, die Interessen aller Muslime im Kanton Luzern zu vertreten. Seit Ende 2022 betreibt die IGL eine eigene Geschäftsstelle in Luzern. (rk)