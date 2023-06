Emmenbrücke Fahrlässigkeit im Umgang mit Malerarbeiten ist Schuld für Brand mit drei Verletzten Ein Brand hat am Samstag ein Haus vollständig zerstört. Drei Personen wurden verletzt. Jetzt ist die Brandursache geklärt.

Bei einem Brand an der Meierhöflistrasse in Emmenbrücke sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Als das Feuer ausbrach, waren im Gebäude Malerarbeiten im Gange. Dabei dürften sich aufgrund einer Fahrlässigkeit Dämpfe entzündet haben, schreibt die Polizei in einem Communiqué. Das Feuer breitete sich in der Folge innert weniger Minuten auf das ganze Gebäude aus.

Die drei verletzten Personen konnten das Spital nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rem)