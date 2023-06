Emmenbrücke Haus an Meierhöflistrasse brennt – Feuerwehr steht im Einsatz Derzeit brennt es in einem Wohnhaus in Emmenbrücke. Die Feuerwehr ist vor Ort.

An der Meierhöflistrasse in Emmenbrücke ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Wohnhaus steht in Flammen.

Das brennende Haus in Emmenbrücke an der Meierhöflistrasse. Bild: PD

Die Rauchsäule ist dabei bereits von Weitem sichtbar, wie PilatusToday berichtet. Die Feuerwehr steht derzeit im Einsatz und arbeitet daran, den Brand zu löschen. (lga)

Quelle: zvG

Update folgt..