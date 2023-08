Emmenbrücke McDonalds beim Kino Maxx nach einjährigem Umbau wiedereröffnet Via App bestellen und an den Tisch oder nach Hause liefern lassen – das bietet ab sofort der modernisierte McDonald's im «4 Viertel» am Seetalplatz.

Platz für 170 Personen sowie ein umfassendes Servicekonzept mit Bestellmöglichkeiten via McDonald’s-App und Lieferservice McDelivery: Dies verspricht die Fastfood-Kette in einer Mitteilung zum wiedereröffneten McDonald’s im «4 Viertel» am Seetalplatz in Emmenbrücke. Das Restaurant wurde während eines Jahres umfassend modernisiert.

Blick in den modernisierten McDonald's am Seetralplatz. Bild: zvg

Neben der Bestellung an der Theke oder an einem der vier doppelseitigen Bestellautomaten ist neu auch die Bestellung via Order&Pay über die McDonald’s-App möglich. Zudem können sich die Gäste ihre Menüs via McDelivery nach Hause oder ins Büro liefern lassen.

«Ich bin sehr gespannt, wie den Gästen das modernisierte Restaurant gefällt», wird Gastgeberin Erika Boehm in der Mitteilung zitiert. Boehm ist seit 17 Jahren Lizenznehmerin in zweiter Generation, zudem führt sie die McDonald’s Restaurants in Kriens, im Emmen Center und im Pilatusmarkt. (zim)