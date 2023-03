Emmenbrücke Positiver Drogenschnelltest: 70-Jähriger prallt mit Autolenker zusammen Nach einer Kollision auf der Rothenburgstrasse musste ein Autolenker seinen Führerschein abgeben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Ein Auto landete nach dem Zusammenprall auf dem Dach. Bild: Luzerner Polizei

Bei der Autobahneinfahrt auf der Rothenburgstrasse in Emmenbrücke kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde dabei niemand – allerdings fiel der Drogenschnelltest bei einem der Fahrer positiv aus. Nach einer Blut- und Urinentnahme wurde dem 70-jährigen Mann der Führerausweis abgenommen, wie die Luzerner Polizei schreibt.

Gemäss Mitteilung ereignete sich der Unfall kurz nach 18.30 Uhr. Einer der Autolenker fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Rothenburgstrasse von Emmenbrücke her in Richtung Rothenburg. Gleichzeitig fuhr der zweite Autofahrer von Rothenburg her über die Autobahnbrücke, wo er schliesslich nach links abbog, um auf die Autobahn A2 in Richtung Luzern zu wechseln. Dabei kam es zur Kollision. Der abbiegende Wagen landete daraufhin auf dem Dach und kam so zum Stillstand.

Das verunfallte Auto. Bild: Luzerner Polizei

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Wer entsprechende Angaben machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 melden. (lga)