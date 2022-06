Emmenbrücke Raubüberfall mit Messer auf Tankstellenshop – Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet In Emmenbrücke wurde ein Tankstellenshop an der Sedelstrasse überfallen. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Der Räuber ist ca. 180 bis 185 cm gross und sehr schlank. Bilder: Luzerner Polizei

Der Überfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr. Ein schwarz gekleideter Mann betrat den Tankstellenshop an der Sedelstrasse 1 und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. In gebrochenem Deutsch forderte der Räuber Bargeld in unbekannter Höhe und verstaute dieses in einem Sack. Die Fahndung der Luzerner Polizei nach dem Täter verlief bisher erfolglos.

Polizei sucht Zeugen

Der mutmassliche Täter wird als sehr schlank und rund 180 bis 185 cm gross beschrieben. Er trug schwarze Kleider, einen Kapuzenpullover und war mit einem Schal/Stofftuch maskiert. Laut Angaben der Polizei hielt sich der Räuber vorher mutmasslich im Bereich der Liegenschaften an der Talstrasse 6 und des Centro Papa Giovanni an der Seetalstrasse 16 auf. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter Telefon 041 248 81 17 melden.

Auto prallt in Lieferwagen – Fahrer verletzt

Auf der Stationsstrasse in Rothenburg prallte ein Autofahrer am Dienstagabend kurz vor 17 Uhr in einen Lieferwagen, der von einem Auto abgeschleppt wurde.

Der Autofahrer verletzte sich leicht, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 18'000 Franken. (sfr/rem)