Emmenbrücke Velofahrer bei Sturz ohne Fremdeinwirkung erheblich verletzt Bei einem Sturz mit dem Velo hat sich der 38-jährige Fahrer erhebliche Verletzungen zugezogen.

Ein Velofahrer war am Donnerstag um zirka 19.40 Uhr auf dem Ghürschweg in Emmenbrücke unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er im Bereich des Parkplatzes der Kirche Gerliswil ohne Fremdeinwirkung zu Fall, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich im Bereich des Parkplatzes der Kirche Gerliswil. Bild: Google Maps

Beim Sturz zog sich der 38-jährige Mann erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.