Emmenbrücke Zwei Autos zusammengestossen – beide Fahrer verletzt Am Dienstag kollidierten auf der Lohrenkreuzung in Emmenbrücke zwei Personenwagen. Einer der beiden Autofahrer musste ins Spital gebracht werden.

Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Bild: Luzerner Polizei

In Emmenbrücke stiessen am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr zwei Autos zusammen. Einer der beiden Autofahrer fuhr auf der Neuenkirchstrasse von Emmenbrücke Richtung Neuenkirch, der andere kam von der Hellbühlstrasse her, als es zum Unfall bei der Lohrenkreuzung kam. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Ein Fahrzeuglenker verletzte sich bei der Kollision und musste vom Rettungsdienst in den Spital gebracht werden, der andere Unfallbeteiligte verletzte sich leicht und wird sich in ärztliche Behandlung begeben, heisst es weiter. Beide Fahrzeuge mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15‘000 Franken. (tos)