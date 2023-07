Emmenbrücke/Kriens Polizei schnappt Drogendealer: Kokain, Heroin und mehrere Tausend Franken gefunden Bei einer Hausdurchsuchung in Kriens hat die Luzerner Polizei grössere Mengen Drogen und Bargeld aufgefunden.

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Emmenbrücke einen 31-jährigen Albaner kontrolliert und dabei Betäubungsmittel sichergestellt. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung in Kriens kamen zudem grössere Mengen Kokain und Heroin sowie mehrere Tausend Franken Bargeld zum Vorschein, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Die anschliessende Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (tos)