Emmer Detailhandel Die Drogerie Meister übernimmt die Waren des geschlossenen Reformhauses im Emmen Center Das Drogerie-Lokal am Sprengiplatz wird zu diesem Zweck umgebaut. Der Erhalt der Filiale im Emmen Center hingegen wäre kaum kostendeckend möglich gewesen.

Raffi P.n. Falchi | Fotografie W

37 Filialen gingen im Januar zu, weil die Reformhaus Müller Vital Shop AG Konkurs angemeldet hatte. Betroffen war auch jene im Emmen Center. Zumindest für die dort übrig gebliebenen Artikel gibt es nun eine Anschlusslösung. Die Drogerie Meister am Sprengiplatz GmbH übernimmt das Warenlager und die Ladeneinrichtung des Reformhauses, wie sie mitteilt. So könne ein Verfall vieler Produkte verhindert werden.

Insgesamt handelt es sich um rund 1600 Artikel, die nun in das bestehende Lokal am Sprengiplatz integriert werden, sagt Christian Meister, Geschäftsführer der Drogerie und Mitte-Einwohnerrat. «Dafür wird das Lokal bis Ende März sanft umgebaut und das Sortiment schrittweise ergänzt.» Der bestehende Platz sollte dafür ausreichen. «Die Drogerie ist flächenmässig dreimal so gross wie das Reformhaus und rund ein Viertel des Sortiments ist identisch.» Im Lager sei ebenfalls Kapazität vorhanden. Die neuen Produkte sollen langfristig Bestandteil des Drogerie-Sortiments bleiben.

Filialübernahme hätte sich kaum gerechnet

Christian Meister. Bild: PD

Meister habe auch eine Übernahme der Filiale im Emmen Center geprüft, nach der Sichtung der Buchhaltung aber verworfen. «Diese hätte man kaum kostendeckend betreiben können.» Er ist aber überzeugt, dass ein Reformhaus in Emmen eine Daseinsberechtigung habe, zumal seine Kundschaft bereits Wert auf ausgewogene Ernährung lege und daher an Biolebensmitteln und Reformprodukten interessiert sein dürfte.

Zusätzliches Personal werde die Drogerie vorerst nicht einstellen, man habe bereits während der Pandemie die Stellen aufgestockt, so Meister. Welche Investitionen für die Übernahme des Sortiments nötig sind, sei noch nicht ganz klar. «Der grösste Posten ist aber das neue Kühlregal, mit dem wir unsere Frischprodukte-Palette stark ausbauen werden.»