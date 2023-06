Energie So will die Stadt Luzern die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen vorantreiben Hausbesitzende können auf einer neuen Karte sehen, ob und wann ihre Liegenschaft an einen Wärmeverbund angeschlossen wird.

Die See-Energie-Zentrale der EWL beim Inseli liefert Wärme an Haushalte. Künftig sollen mehr Gebäude an das See-Energie-Netz angeschlossen werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. 9. 2022)

Bis 2040 will die Stadt Luzern die Treibhausgasemissionen auf netto null senken. Das sieht die vom Stimmvolk gutgeheissene Klimastrategie vor. Eine grosse Rolle spielt die Heizenergie. Gemäss Lustat Statistik stammte diese 2021 in der Stadt bei 87 Prozent der Gebäude aus fossilen Quellen, vor allem Gas. Das ist der höchste Wert im Kanton und typisch für Städte. Entsprechend muss in diesem Bereich etwas gehen.

Helfen soll die neue «Energieplanung 2.0», wie die Stadt mitteilt. Kernstück ist die Website www.klimafreundlichheizen.ch, die für jede Liegenschaft im Stadtgebiet aufzeigt, welche alternative Heizmöglichkeiten bereits zur Verfügung stehen oder bis wann Fernwärmenetze realisiert werden (siehe Grafik).

«Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Anfragen erhalten von Leuten, die wissen wollten, ob bei ihrem Grundstück ein Wärmeverbund geplant ist», sagt Umweltdirektor Adrian Borgula (Grüne). «Die Energieplanung soll Eigentümerinnen und Eigentümern helfen, bei denen ein Heizungsersatz ansteht oder die frühzeitig auf eine klimafreundliche Energiequelle umstellen wollen.»

Verbot fossiler Heizungen allein reicht nicht

Die Daten stammen aus Quellen wie Machbarkeitsstudien, von den Energieversorgern EWL und CKW oder vom Bund. Auf der Karte zu sehen sind einerseits die Gebiete, in denen Erdsonde-Wärmepumpen realisiert werden können. Für diese ist bekanntlich in der laufenden Revision der Bau- und Zonenordnung ein grundsätzliches Verbot fossiler Wärmeerzeugung geplant, wobei gewisse Ausnahmen möglich bleiben.

In dicht bebauten Gebieten dagegen sollen Verbundnetze mit Fernwärme aus See-Energie oder Abwärme aus Kehrichtverbrennung und Stahlwerk für eine Ökologisierung sorgen. Dort sind Bohrungen für Erdwärmesonden oft nicht möglich, zum Beispiel aus Grundwasserschutzgründen. «Letztendlich ist es ein individueller Entscheid, wann eine Eigentümerschaft in diesem Gebiet auf welche klimafreundliche Heizungsart umstellt», sagt Borgula. «Dabei werden sie von der Stadt mit Fördergeldern unterstützt, unter anderem auch beim vorzeitigen Ersatz einer fossilen Heizung.» Weitergehende Massnahmen wie eine Anschlusspflicht, sofern ein Verbundnetz besteht, seien derzeit nicht geplant. «Wir gehen davon aus, dass die Leute aus eigenem Antrieb auf dieses attraktive Angebot umstellen.»

Verbundgebiete können noch wachsen

Die Website werde aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind. Dies werde Anfang 2024 der Fall sein, da die EWL Machbarkeitsstudien für Netze in den Gebieten Wartegg bis Bruch, Altstadt, Zürichstrasse, Bellerive, Würzenbach und Büttenen erarbeitet. Denkbar sei, dass die Verbundgebiete um weitere Parzellen erweitert werden.

Nach welchen Kriterien wird ein Gebiet angeschlossen? «Eine Rolle spielt die Absatzdichte, also, ob wir genügend Energie absetzen können», sagt Andreas Odermatt, Unternehmensentwicklung EWL. «Weiter muss eine Leitung technisch realisierbar sein.» Hindernisse können Bahndämme sein, grosse Höhenunterschiede oder wenn es im Boden schon sehr viele Leitungen hat. «Eine Frage ist auch, ob die Energiezentrale genügend gross gebaut werden kann, damit mehr Kapazität bereitsteht für zusätzliche Gebiete», sagt Odermatt. «Letztendlich muss unser Angebot auch konkurrenzfähig sein, sonst besteht zu wenig Anreiz, umzustellen.»

In Gebieten ohne Verbund sollen auch individuelle Lösungen eine Rolle spielen. «Das können kleine Verbunde mit Erdwärme oder kombinierten Energieträgern für einzelne Siedlungen sein, zu denen sich Eigentümer zusammenschliessen», sagt Borgula. Denkbar sei, dass die Stadt in Zukunft entsprechende Machbarkeitsstudien anstösst.