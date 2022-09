Energiekrise Horw reduziert Weihnachtsbeleuchtung und macht vorwärts bei der Umrüstung auf LED Mit der Massnahme will die Gemeinde ein Zeichen setzen. Zudem will sie die öffentlichen Beleuchtungen schneller ersetzen.

Um ein Zeichen für den bewussten Umgang mit Elektrizität zu setzen, reduziert die Gemeinde Horw die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung «deutlich», wie sie mitteilt. Verzichtet wird etwa auf die Sterne an den Kandelabern sowie die Beleuchtung der Bäume auf dem Mittelstreifen der Kantonsstrasse. Horw ist damit nicht allein: Auch in der Stadt Luzern wird die Weihnachtsbeleuchtung reduziert (wir berichteten).

Weiter will Horw die Umrüstung auf energieeffiziente LED-Leuchten im öffentlichen Raum schneller, als bisher geplant, umsetzen. Dafür sind neu bis Ende nächstes Jahr 820’000 Franken vorgesehen. 320'000 Franken werden noch dieses Jahr eingesetzt, im Budget 2023 sollen weitere 500'000 Franken eingestellt werden.

Fast alle alten Lampen werden ersetzt

Ziel ist, dass bis Ende 2023 die bisherigen Natriumhochdruckdampflampen «fast überall ausgedient haben», heisst es in der Mitteilung. «Lediglich bei Abschnitten, die von aktuellen Projektierungen tangiert und ohnehin in den nächsten Jahren ersetzt werden, bleibt die bisherige Beleuchtung noch bestehen.» Dies betreffe etwa die Promenade in der Umgebung des Campus Horw oder die Allmendstrasse im Bereich der geplanten Erweiterung des dortigen Schulhauses. (std)