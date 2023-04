Energieversorgung Investitionen von rund 31 Millionen Franken: Neue Wärmezentrale in Emmen eröffnet Mit der Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia werden demnächst Emmer Schulhäuser und die Ruag geheizt.

Der Ausbau der Fernwärme-Energieversorgung in der Region Luzern ist einen grossen Schritt vorangekommen. Am Dienstag haben die Fernwärme Luzern AG – eine Tochtergesellschaft von Energie Wasser Luzern (EWL) – und die Baurechtsgeberin Ruag Real Estate gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Emmen die neue Wärmezentrale Emmen-Dorf offiziell eröffnet. Sie wurde mit dem Versorgungsnetz Emmen Dorf an die Transportleitung im Rontal angeschlossen. Somit wird die Nutzung von Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia weiter ausgebaut.

So funktioniert Heizen mit Fernwärme Video: EWL, youtube.com

Die Fernwärme Luzern AG investiert für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Emmen Dorf rund 31 Millionen Franken, wie sie in einer Medienmitteilung zur Eröffnung schreibt. Rund 8 Millionen Franken davon flossen in die neue Zentrale inklusive Gebäude und Anlagen.

Pro Jahr können 4’600 Tonnen CO 2 eingespart werden

EWL rechnet im Endausbau mit einem Wärmeabsatz von rund 22 Gigawattstunden. Dies entspreche dem Wärmebedarf von rund 2'200 Vierpersonenhaushalten, wodurch in der Region jährlich rund 4'600 Tonnen CO 2 eingespart werde. Angeschlossen an das Fernwärmenetz sind unter anderem die Schulhäuser Emmen Dorf und Rüeggisingen und ab der Heizperiode 2023/24 die Ruag, respektive Armasuisse.

Auch im Schulhaus Emmen Dorf soll dank der neuen Zentrale mit Fernwärme geheizt werden. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 22. 04. 2020)

Zur Absicherung für sehr kalte Tage, Revisionsarbeiten oder Störungsfälle ist die Zentrale auch mit einem Gaskessel von acht Megawatt Leistung ausgestattet. Damit sei die Versorgung jederzeit gewährleistet, heisst es in der Mitteilung. Auf dem Dach der Zentrale betreibt EWL eine Fotovoltaik-Anlage, welche die Zentrale mit Strom versorgt. (spe)