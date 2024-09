«Entdecke unseren neuen Standort» Mehrere Rochaden in der Ebikoner Mall – für wen schafft das Center wohl Platz? Gleich acht Geschäfte wechseln ihren Standort innerhalb der Mall of Switzerland – nicht immer zum Vorteil. Und es gibt weitere Abgänge.

Das Logo der Mall of Switzerland an der Fassade. Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 22. 6. 2021)

In der Ebikoner Mall of Switzerland tut sich etwas: «Wir sind umgezogen – entdecke unseren neuen Standort» heisst es vor mehreren neuerdings leeren Lokalen. Bei anderen sind Bauwände hochgezogen, dahinter wird gehämmert. Das sind die jüngsten Veränderungen:

Die Metro Boutique ist im 2. Obergeschoss vom bisherigen Standort auf eine grössere Fläche umgezogen. Dorthin, wo bis zu ihrem Auszug die italienische Modekette Terranova zu finden war. Dem Vernehmen nach hat Metro schon länger mit einem Lokal geliebäugelt.

ist im 2. Obergeschoss vom bisherigen Standort auf eine grössere Fläche umgezogen. Dorthin, wo bis zu ihrem Auszug die italienische Modekette Terranova zu finden war. Dem Vernehmen nach hat Metro schon länger mit einem Lokal geliebäugelt. Ebenfalls im 2. Obergeschoss wird die Filiale von Chicorée Mode umplatziert – von der einen Seite der Haupthalle auf die andere. Eröffnung ist am 29. September. Laut Chicorée-Co-CEO-Pascal Weber ist der neue Standort besser sichtbar – Hauptgrund sei aber «eine Umstrukturierung der Mietflächen» seitens Mall.

umplatziert – von der einen Seite der Haupthalle auf die andere. Eröffnung ist am 29. September. Laut Chicorée-Co-CEO-Pascal Weber ist der neue Standort besser sichtbar – Hauptgrund sei aber «eine Umstrukturierung der Mietflächen» seitens Mall. Der Modeanbieter Benetton hat sein Lokal im 1. Obergeschoss bei der Haupthalle verlassen und ist neu im selben Stock in einer etwas verwaisten Passage zu finden. Laut Plakat ist es «nur» noch ein Pop-up-Store. Das beweist auch ein Augenschein vor Ort. Weshalb das Geschäft den Umzug an einen unattraktiveren Standort vollzogen hat, ist unklar. Eine Medienanfrage blieb unbeantwortet.

hat sein Lokal im 1. Obergeschoss bei der Haupthalle verlassen und ist neu im selben Stock in einer etwas verwaisten Passage zu finden. Laut Plakat ist es «nur» noch ein Pop-up-Store. Das beweist auch ein Augenschein vor Ort. Weshalb das Geschäft den Umzug an einen unattraktiveren Standort vollzogen hat, ist unklar. Eine Medienanfrage blieb unbeantwortet. Das Telekommunikationsunternehmen Sunrise dislozierte mit seinem Shop von der Haupthalle im 1. Obergeschoss zum Migros-Supermarkt im Erdgeschoss, gleich neben den Mobilzone-Shop.

dislozierte mit seinem Shop von der Haupthalle im 1. Obergeschoss zum Migros-Supermarkt im Erdgeschoss, gleich neben den Mobilzone-Shop. Auch der Shop von Powerfood hat einen neuen Standort: Von der Passage Richtung Bahnhof zum Migros-Supermarkt im Erdgeschoss.

hat einen neuen Standort: Von der Passage Richtung Bahnhof zum Migros-Supermarkt im Erdgeschoss. Bereits im Mai hatte die Gelateria Gentile vom Erdgeschoss in den Pavillon bei der Bushaltestelle gewechselt.

vom Erdgeschoss in den Pavillon bei der Bushaltestelle gewechselt. Hair Lab gibt seinen Laden in der Passage Richtung Bahnhof auf. Auf Facebook schreibt das Coiffeurgeschäft: «Danach braucht die Mall of Switzerland unseren Standort und baut grossflächig um.»

gibt seinen Laden in der Passage Richtung Bahnhof auf. Auf Facebook schreibt das Coiffeurgeschäft: «Danach braucht die Mall of Switzerland unseren Standort und baut grossflächig um.» Das erst vor zwei Jahren in die Mall gezogene Buchparadies wechselt im 1. Obergeschoss von der einen Seite der Passage Richtung Bahnhof auf die andere. Orell Füssli (OF) übernimmt diese Filiale per 1. Januar 2024, der Name Buchparadies bleibt. Auf die Frage, wieso die Buchhandlung umzieht, verweist der OF-Sprecher an die Centerleitung.

Auffällig ist: In der Haupthalle stehen auf der einen Seite durch die erwähnten Rochaden bald alle Ladenlokale von der 1. bis 3. Etage leer. Die Info von Hair Lab sowie Aussagen des OF-Sprechers und des Chicorée-Co-CEOs nähren den Verdacht, dass die Mall etwas Grösseres vor hat.

Auf einer Seite der Haupthalle stehen bald vom 1. bis. 3. Obergeschoss sämtliche Lokale leer – auch Chicorée zieht bald um. Bild: Leserreporter

Macht sie nun doch Platz für den Einzug eines grossen Modeanbieters, wie in der Branche schon länger gemunkelt wird? Oder wollen andere Retailer innerhalb des Centers umziehen? Die Mall lässt sich nicht in die Karte blicken. Eine Sprecherin schreibt auf Anfrage nur: «Wir können Ihnen bestätigen, dass vereinzelt Bauarbeiten in der Mall of Switzerland laufen. Wir werden im Verlauf vom Herbst aktiv darüber informieren.»

Noch 75 Lokale sind besetzt

Einen Boost kann das Ebikoner Einkaufszentrum gebrauchen. Denn der Aderlass geht weiter. Erst kürzlich haben zwei weitere Mieter die Mall verlassen: Das Einrichtungs- und Dekogeschäft Casa nach nur zwei Jahren und die italienische Einrichtungskette Dondi Salotti nach sechs Jahren – notabene ein Erstmieter. Ein Blick auf den Centerplan zeigt: Noch 75 Lokale sind besetzt – davon 14 Gastro- und 9 Dienstleistungsbetriebe. Zum Vergleich: Bei der Eröffnung 2017 waren es total 105, vor einem Jahr 85.

Trotz immer weniger Angebot ist nicht zu befürchten, dass die Lichter in der Mall bald ausgehen. Seit dieser Woche liegt ein Baugesuch bei der Gemeinde Ebikon auf. Demnach will die Mall von Dezember bis Februar wieder ihr beliebtes, synthetisches Eisfeld auf dem Platz vor dem Center aufzustellen – und sie ersucht die Bewilligung gleich wiederkehrend für zehn Jahre.