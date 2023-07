Entlebuch Wolf reisst Schaf an der Schrattenfluh – Wildhut versendet Warn-SMS Auf einer Alp in der Gemeinde Flühli ist es zu einem Wolfsriss gekommen – nicht zum ersten Mal.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Wolf auf einer Alp bei der Schrattenfluh in der Gemeinde Flühli ein Schaf gerissen. Das bestätigt Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage. «Es war eindeutig ein Wolfsriss», sagt er. Das Schaf habe sich auf freiem Weidegang befunden und sei damit ungeschützt gewesen. Die Alp gelte dabei aus Sicht des Herdenschutzes als «nicht zumutbar schützbar», so Schmid. Man habe auf den Vorfall hin eine Warn-SMS versendet und die Bauern gebeten, ihre Schafe - etwa 30 Stück - von der Alp zu nehmen. Im gleichen Gebiet kam es schon vergangenen Sommer zu mehreren Wolfsrissen: So wurden im Gebiet Heideloch auf der Alp Bodenhütte drei tote Schafe gefunden.

Der jüngste Wolfsriss im Kanton Luzern geschah vor einer Woche im Finsterwald: Das Tier riss eine Ziege, die sich auf freiem Wildgang befunden hatte. Im Juni wurde in Hellbühl und später in Neuenkirch ein Wolf gesichtet. (tos)