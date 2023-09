Entsorgung FDP und GLP fordern Prüfung eines Ökihofs beim Krienser Bypass-Portal Unter der Grosshofbrücke am Sonnenberghang soll eine neue Entsorgungsstation entstehen.

So könnte die Grosshofbrücke dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Der Vorschlag, beim Bypass-Portal in Kriens einen neuen Ökihof zu errichten, erreicht die Politik. Die Einwohnerräte Beat Tanner (FDP) und Bruno Amrhein (GLP) fordern in einem Postulat den Stadtrat auf, den Bau einer Entsorgungsstation unter der im Rahmen des Autobahnprojekts Bypass geplanten Grosshofbrücke am Sonnenberghang zu prüfen.

Die Idee für einen Ökihof beim Bypass-Portal stammt ursprünglich vom Obernauer Josef Küng. Die Postulanten betrachten diese als «ernsthafte und prüfungswerte Alternative», wie sie im Vorstoss schreiben. Der Standort wäre verkehrstechnisch sehr gut erschlossen und läge in einem Gewerbegebiet, es wäre «praktisch kein Bewirtschaftungsverkehr durch heikle Wohnzonen» nötig. (std)