Erderwärmung Kriens plant Klimastrategie – und will weg von fossilen Heizungen Die Stadt Kriens hat zahlreiche Klimaschutzmassnahmen erarbeitet. Nun kann die Bevölkerung dazu Stellung nehmen.

Blick auf das Krienser Zentrum mit dem Stadthaus in der Bildmitte. Bild: Pius Amrein (29. 4. 2021)

Stadt und Kanton Luzern haben bereits eine Klimastrategie beziehungsweise einen Klima-Planungsbericht. Nun zieht die Stadt Kriens nach. Ein 79-seitiger Vernehmlassungsentwurf mit zahlreichen Klimaschutzmassnahmen geht nun während drei Wochen in die öffentliche Mitwirkung, wie die Stadt mitteilt. Danach wird dieser überarbeitet und dem Einwohnerrat vorgelegt.

Die Krienser Klimastrategie geht auf eine Motion der Grünen zurück. Sie sieht vor, die Treibhausgas-Emissionen bis 2045 auf Netto-Null zu reduzieren. Der Stadtrat orientiert sich dabei an den Zielen des Gemeindeverbands Luzern Plus. Zum Vergleich: Bund und Kanton Luzern streben derzeit Netto-Null bis 2050 an, wobei der Gegenvorschlag zur nationalen Gletscherinitiative 2040 vorsieht. Die Stadt Luzern hat bereits 2040 festgelegt. Weiter soll Kriens bis 2028 das Label «Energiestadt Gold» erhalten, wie es die Junge Mitte in einer Motion gefordert hat.

Ziel ist noch in weiter Ferne

Um diese Ziele zu erreichen, will der Stadtrat vor allem in den Bereichen Gebäude, Stromproduktion und Verkehr Emissionen senken, wie er im Vernehmlassungsentwurf schreibt. Eine der zentralen Massnahmen ist ein Teilverbot neuer fossiler Heizungen ab 2025. Dieses soll, wie in Luzern, im Bau- und Zonenreglement (BZR) festgehalten werden. Bis 2045 soll es keine fossile Heizungen mehr geben. Diese Massnahme fällt besonders ins Gewicht, da in Kriens 83 Prozent der Gebäude per 2021 mit Gas oder Öl geheizt wurden – einer der höchsten Werte im Kanton.

Eine weitere mögliche Massnahme ist, in der BZR eine Pflicht zur Realisierung von Solaranlagen festzuschreiben, wenn Gebäude neu oder umgebaut werden. Als Vorbild dient auch hier die Stadt Luzern. Zur Unterstützung von Solaranlagen und nachhaltiger Heizungen ist ein städtisches Förderprogramm vorgesehen. Bereits bekannt ist, dass Kriens die Realisierung mehrerer Wärmeverbunde ausschreiben will, wie dies die FDP in einem Postulat gefordert hat.

Velos und ÖV sollen gefördert werden

Weiter soll der Anteil des ÖV, Fuss- und Veloverkehrs steigen, wobei im Entwurf keine Zahlen genannt werden. Vorgesehen ist, das bestehende Gesamtverkehrskonzept konsequent umzusetzen, einen Richtplan Verkehr zu erstellen, bessere Velo- und ÖV-Verbindungen sowie Carsharing-Parkplätze zu schaffen. Weiter geplant sind ökologische Massnahmen wie die Förderung wärmeverträglicher Bäume in Wäldern oder von Mooren, die als CO2-Speicher gelten.

Zudem will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Dies mit der Steigerung der Energieeffizienz sowie Solarstromproduktion eigener Immobilien oder der Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED bis 2030. Bis 2045 sollen alle fossil betriebenen städtischen Fahrzeuge ersetzt werden. Eine Fachgruppe Klima soll den Fortschritt der Massnahmen laufend überprüfen.

Finanzierung ist noch offen

Finanziert werden könnten die Massnahmen teilweise mit einem Fonds. Um diesen zu äufnen, sei die Einführung einer Klimaabgabe auf Strom und Wärme denkbar. Wie das konkret umgesetzt werden kann und wie viel Geld nötig ist, muss aber noch festgelegt werden.

Vollständig werde Kriens die Treibhausgas-Emissionen bis 2045 nicht eliminieren können. Es sei wohl nötig, den Rest mit Emissionsminderungszertifikaten auszugleichen, wobei man diesbezüglich abwarten will, wie sich die Rahmenbedingungen auf kantonaler und nationaler Ebene entwickeln.

Die Klimaschutzmassnahmen stellen übrigens nur den ersten Teil der Krienser Klimastrategie dar. Wie auch in der Stadt Luzern sollen in einem separaten Bericht zusätzlich Klimaanpassungsmassnahmen festgelegt werden. Diese zeigen auf, wie Kriens sich besser auf Hitze und Trockenheit vorbereiten kann. Der entsprechende Bericht dürfte Ende 2023 oder Anfang 2024 vorliegen.