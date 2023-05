Luzern Erfolgreiche und stimmungsvolle Luga 2023 geht zu Ende Die 44. Luga ging am Sonntag zu Ende: 126’000 Personen haben die Zentralschweizer Frühlingsmesse besucht.

Am Sonntag schloss die Luga nach zehn Tagen ihre Türen. 126’000 Besucherinnen und Besucher kamen an die Frühlingsmesse, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht, so die Mitteilung der Organisatoren. Entsprechend zufrieden ist man: «Unsere Erwartungen haben wir übertroffen. Es freut uns sehr, dass die Luga bei den Besuchenden gut ankommt», lässt sich Messeleiterin Luzia Roos-Bättig zitieren.

Die Besuchenden konnten bei rund 450 Ausstellern Produkte und Dienstleistungen entdecken. Für Roos-Bättig ist klar, dass diese Vielfalt die Stärke der Luga ist: «Es gibt an der Luga für jede Altersgruppe und jedes Interesse das passende Angebot. Dies hat die diesjährige Luga einmal mehr eindrücklich bewiesen.» (sfr)