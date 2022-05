«Eroberung der Nacht» Erstmals zeigen das Historische und das Naturmuseum Luzern gemeinsam eine Ausstellung Die beiden Häuser widmen sich dem Thema Dunkelheit und Licht – in der trauten Stube sowie draussen in der Natur. Es ist eine Hauptprobe für die geplante Museumsfusion.

Über die Zukunft des Luzerner Naturmuseums und des Historischen Museums debattieren Politikerinnen und Politiker derzeit engagiert. Während die vom Regierungsrat geplante Versetzung vom Kasernenplatz ins Zeughaus höchst umstritten ist, stösst die Fusion der beiden Häuser auf offenere Ohren. Die am Freitag neu eröffnete Ausstellung «Eroberung der Nacht» wirkt entsprechend wie eine Hauptprobe für die Zusammenlegung. Almut Grüner, die Direktorin der Kantonalen Museen Luzern, betonte an der Medienführung:

«Wir können und wollen das. Und mit dieser Ausstellung wollen wir zeigen, dass wir es auch richtig gut können.»

Almut Grüner (links), Direktorin Kantonale Museen, betrachtet mit Kommunikationsleiterin Ariane Schaffer verschiedene historische Lichtquellen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2022)

Die Sonderausstellung, die wegen des Hochwassers im Sommer 2021 verschoben werden musste, dreht sich um das Thema Licht und Dunkelheit. Sie ist zweigeteilt: Während sich das Naturmuseum mit den Aussenräumen und der Natur befasst, geht es im Historischen Museum um die Innenräume: das Zuhause, die Schlafstätte, der Arbeitsplatz der Menschen. Das übergeordnete Thema ist, wie sich das Licht im Laufe der Zeit auf das Leben der Menschen und die restliche Natur ausgewirkt hat. Während das Kerzenlicht früher zu Hause eine nur eingeschränkte Sicht erlaubte, hat die Elektrizität und das künstliche Licht mehr Möglichkeiten geschaffen – für die Freizeit, aber auch für die Arbeit.

Über den Verlust der Sterne

Der Titel «Eroberung der Nacht» ist zweischneidig. Grüner erläutert: «Indem der Mensch die Nacht erobert hat, hat er viel Freiheit gewonnen – dies aber teils auf Kosten der Natur.» Hier greift vor allem das Stichwort Lichtverschmutzung. Im Naturmuseum zeigt eine Projektion eindrücklich, wie die stets heller werdende Stadt Luzern den reichen Sternenhimmel nach und nach herunterdimmte. «Natürlich ist das nur ein visueller Verlust», sagt Grüner. «Dennoch steht dieser Prozess symbolisch auch für andere negative Auswirkungen.»

Oft ein Opfer des «Nachteroberers» Mensch: der Igel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2022)

Nicht zuletzt nachtaktive Tiere spüren die immer heller werdende Nacht. Almut Grüner nennt Zugvögel, die dadurch zunehmend die Orientierung verlieren. «Auch auf die Pflanzenwelt hat die Lichtverschmutzung eine Auswirkung», so Grüner. So hätten neue Forschungen der Universität Bern ergeben, dass beleuchtete Strassen die Bestäuber rarer machen – was die Fortpflanzung einzelner Arten hemmt. Auch auf den Strassen hat der Mensch die Nacht erobert: Das kriegen Tiere wie Igel oder Frosch teils schmerzlich zu spüren.

Für den Menschen selbst hat das künstliche Licht auch nicht nur Vorteile: Früher erlaubte das Kerzenlicht lediglich das Arbeiten bei sich zu Hause – zusammengekauert bei einer einzelnen Lichtquelle. Die Elektrisierung hingegen ermöglichte das Arbeiten in grossen Räumen, etwa Fabriken. Während die Nacht früher ganz natürlich das Ende eines Arbeitstages ankündigt hat, sind nun Arbeiten rund um die Uhr möglich.

Im grünen Raum des Historischen Museums geht es um die Wechselbeziehung zwischen Licht und Arbeit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2022)

Einen Platz hat auch die wissenschaftliche Erforschung des Phänomens Schlaf erhalten: von der klassischen Traumdeutung bis hin zur modernen Analyse in Schlaflaboren. Im entsprechenden Themenraum sind mehrere Betten platziert – Hinlegen erlaubt, sagt Grüner mit einem Schmunzeln.

Personen, die nachts arbeiten, kommen zu Wort

Obwohl das Oberthema allgemein ist, kommt in der Ausstellung der Standort Luzern nicht zu kurz. So wird die Ausleuchtung der Stadt zunächst aus praktischen und bald aus touristischen Gründen behandelt. Zudem kommen sechs Personen aus Luzern zu Wort, die in der Nacht arbeiten – draussen und drinnen. Auch der Luzerner Verein Lisa, der sich für die Interessen der Sexarbeitenden einsetzt, konnte einen Bereich im Museum gestalten. Ein Stück Nachtleben lässt sich zudem in Form einer kleinen Bar erleben.

Der Schlaf ist ebenfalls ein Thema in der gemeinsamen Ausstellung. Hinlegen ist nicht verboten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2022)

Die thematische Verzahnung der beiden Häuser ist geglückt. Die Tierpräparate und die historischen Gegenstände fügen sich gut ins Konzept ein. Schade ist einzig, dass die beiden Ausstellungsteile nicht näher aneinander liegen. «Das Zusammenspiel der beiden Häuser ist befruchtend», sagt Grüner. «Überhaupt ist es eine schöne Aufgabe, ein neues Museum aufzugleisen und aufzubauen.» Laut der Direktorin gibt es zahlreiche andere mögliche Themen, bei denen sich diese Arbeitsweise lohne.