Ersatzwahl Mit 2649 Stimmen klar vorne – Andreas Roos ist neuer Emmer Gemeinderat Die Mitte kann ihren zweiten Gemeinderatssitz in Emmen verteidigen: Andreas Roos erzielte im zweiten Wahlgang am meisten Stimmen.

Andreas Roos ist neuer Gemeinderat von Emmen. Der Mitte-Kandidat holte im zweiten Wahlgang der Gemeinderatsersatzwahl am Sonntag 2649 Stimmen. Reto Bieri (SVP) wählten 1424 Emmerinnen und Emmer. Klar abgeschlagen sind Raphael Beck (Emmen am See) und Vital Burger (Forum Emmen) mit 248, respektive 176 Stimmen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 30 Prozent. Damit gab es auch im zweiten Wahlgang dieselbe Rangliste wie im ersten. Damals, Ende November, stand Roos bereits auf dem Podest.

Mit dem Wahlsieg von Roos kann die Mitte ihren zweiten Gemeinderatssitz neben Patrick Schnellmann verteidigen. Nötig war die Ersatzwahl, weil Bau- und Umweltdirektor Josef Schmidli per 31. Januar zurückgetreten ist.

