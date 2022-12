Euro 2025 Frauenfussball-EM: Luzerner Stadtrat beantragt zwei Millionen für Durchführung Obwohl erst im April klar ist, ob die Schweiz Austragungsort wird, soll Luzerns Stadtparlament den Kredit bald sprechen. Das Geld würde unter anderem für Fanzonen und Polizeileistungen benötigt.

Nur wenige Stunden nach dem Ende der Fussball-WM 2022 der Männer wird in Luzern ein anderes Fussballturnier konkreter: Die EM 2025 der Frauen. Bekanntlich bewirbt sich die Schweiz um die Austragung, drei Gruppenspiele sollen in der Swisspor-Arena stattfinden und das wollen die Stadt und der Kanton Luzern mit je zwei Millionen Franken unterstützen. Den städtischen Sonderkredit beantragt der Stadtrat nun beim Grossen Stadtrat, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst.

In der Luzerner Swisspor-Arena sollen 2025 drei Gruppenspiele der Frauenfussball-EM stattfinden. Bild: Philipp Schmidli

Fussball sei zunehmend auch bei Mädchen und Frauen beliebt, argumentiert der Stadtrat im entsprechenden Bericht und Antrag. Ausserdem erachtet er es als wichtige Aufgabe, weibliche Vorbilder im Sport zu fördern und für die Gleichstellung der Geschlechter einzustehen. Deshalb wolle man als Austragungsort die einmalige Chance nutzen, die Bevölkerung für den Frauensport zu sensibilisieren. Stadtpräsident Beat Züsli (SP) wird in der Mitteilung wie folgt zitiert:

«Die Strahlkraft der Women’s EURO 25 wäre gross und würde dem Frauenfussball und der Nachwuchsförderung in der Stadt und Region Luzern zusätzlichen Schub verleihen.»

Mit dem Anlass wäre die Stadt Luzern zum ersten Mal Gastgeberin einer Sportgrossveranstaltung nur für Frauen. Sie verspricht sich davon einen touristischen und wirtschaftlichen grossen Nutzen. Einerseits könne sich die Stadt einem internationalen (TV-)Publikum als attraktiver Sport- und Freizeitort präsentieren, andererseits würden Hotellerie, Gastro und Detailhandel von den Gästen profitieren. Bei der letzten EM dieses Jahr in England zählten die Organisatoren rund 7000 akkreditierte Personen. Zwar kennt man Luzern bereits weltweit als Reisedestination, doch Züsli ergänzt auf Anfrage: «Mit der EM erreichen wir ein neues Zielpublikum.»

Die Schweizer Frauenfussball-Nati an der vergangenen Euro 2022 in England: Géraldine Reuteler (rechts) jubelt nach dem 1:1-Ausgleich gegen die Niederlande. Bild: Andrew Yates (Sheffield, 17. Juli 2022)

Luzern wäre aufgrund der geringen Stadionkapazität (rund 15’000 Personen bei internationalen Spielen) allerdings nur Nebenspielort. Das heisst: Von insgesamt 31 Partien sind hier drei Spiele in der Gruppenphase geplant. Als weitere Nebenspielorte sind Sion, Thun und St.Gallen vorgesehen, als Hauptaustragungsorte Basel, Bern, Genf und Zürich. Trotz nur drei Spielen muss Luzern gleichwohl die ganze Palette an Leistungen erbringen: Dazu zählen unter anderem Fanzonen, VIP-Empfänge, Gäste- und Fanbetreuung, Mobilität, Polizei, Sanität. Ein Teil dieser Massnahmen dürfte in nationale Konzepte eingebettet sein.

Abgesagte Winteruniversiade dient organisatorisch als Vorbild

Da noch unklar ist, wer, was und wie viel davon bezahlen wird – daran beteiligen werden sich etwa auch der Bund und der Fussballverband (SFV) – lassen sich die effektiven Kosten zurzeit nur schätzen. Organisatorisch soll die wegen der Coronapandemie vor einem Jahr erst kurz vor Beginn abgesagte Winteruniversiade als Vorbild für die EM dienen.

Laut Züsli sind die zwei Millionen Franken gut gerechnet und müssten reichen. Dass andere Städte deutlich mehr ausgeben wollen, liege an der höheren Anzahl Spiele oder an höheren Infrastrukturkosten. Noch völlig offen sei, wo in der Innenstadt Begleitevents oder Fanzonen realisiert werden. Hierfür wolle man vor allem auch das Stadionareal nutzen.

Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich an seiner Sitzung vom 9. Februar über den Sonderkredit befinden – obwohl die Uefa erst im April darüber entscheidet, wer den Zuschlag für EM erhält. Neben der Schweiz haben sich Frankreich, Polen sowie ein Bündnis aus Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland um die Austragung beworben. Diese zeitliche Abfolge ist gemäss Züsli gewollt: «So können wir nach dem erhofften Zuschlag zusammen mit den anderen Städten gleich die Planung starten.»