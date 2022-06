Fahrplanwechsel Zwei Bahnhöfe in Rothenburg und Emmen werden umbenannt Die beiden SBB-Haltestellen «Rothenburg Dorf» und «Rothenburg» erhalten ab dem 11. Dezember neue Namen.

Der Bahnhof Rothenburg Dorf heisst künftig «Emmenbrücke Kapf». Eveline Beerkircher (28. August 2019)

Die beiden Bahnhöfe bei Rothenburg dürften schon für manche Verwirrung gesorgt haben. Nicht nur liegt der Bahnhof Rothenburg Dorf auf dem Gemeindegebiet von Emmen, sein Name ist auch zum Verwechseln ähnlich mit jenem des Bahnhofs Rothenburg – weshalb Letzterer schon heute oft als «Rothenburg Station» bezeichnet wird. Die Gemeinde Rothenburg schreibt in ihrem Info-Blatt: «Für Ortsunkundige führte das in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechslungen und Fahrgäste sind an der falschen Haltestelle ausgestiegen.»

Die Verwechslungsgefahr wird mit dem kommenden Fahrplanwechsel am 11. Dezember ausgemerzt. Künftig heissen die Haltestellen «Emmenbrücke Kapf» und «Rothenburg Station». Der Gemeinderat Rothenburg habe im März 2020 – auch in Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau – beim Bundesamt für Verkehr (BAV) die Umbenennung des Bahnhofs Rothenburg in «Rothenburg Station» beantragt, heisst es weiter. Für Rothenburg entspreche die neue Namensgebung der bestehenden Ortsbezeichnung.

Zugehörigkeit zu Emmen wird erkennbar

Der Gemeinderat Emmen habe seinerseits im Dezember 2021 beim BAV die Umbenennung des Bahnhofs Rothenburg Dorf in «Emmenbrücke Kapf» beantragt. Dadurch wird die Zugehörigkeit zur Gemeinde Emmen erkennbar. Der Bahnhof Rothenburg Dorf wurde 1922 eröffnet und lag damals in einem weitgehend unbebauten Gebiet von Emmenbrücke, weshalb das nahe gelegene Rothenburg namensgebend war. In der Zwischenzeit ist der Ortsteil Kapf vollständig überbaut worden.

