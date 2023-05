Fangewalt Nach Strassenschlacht: FCL-Fans bekommen Stadionverbot – und dürfen nächste Saison nicht nach St. Gallen Die kantonalen Sicherheitsdirektoren haben entschieden, wie sie auf die Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende reagieren. Das sind die Sanktionen.

Die Anhänger des FC St. Gallen marschieren über die Langensandbrücke zum Bundesplatz, wo sie auf die Luzerner treffen. Bild: Leserreporter (20. 5. 2023)

Wüste Strassenschlachten haben sich in der Nacht auf Sonntag nach dem Fussballspiel zwischen Luzern und St. Gallen ereignet. Die Folge: sieben Verletzte, darunter zwei Polizisten und eine unbeteiligte Person.

Nun hat die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren entschieden, wie sie auf die Vorfälle reagiert. Sie teilt mit:

«Die Bewilligungsbehörden haben als Reaktion auf die Ausschreitungen in Luzern vom 20. Mai 2023 beschlossen, die Gästesektoren bei den nächsten Auswärtsspielen der beiden Mannschaften am kommenden Donnerstag zu sperren. Die jeweiligen Gästefans stehen ausserdem unter Bewährung; eine Schliessung der Heimkurven am Pfingstmontag bleibt vorbehalten. Zudem bleiben die Gästesektoren in der nächsten Saison bei Spielen zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen generell geschlossen. Die Präsidien der beiden betroffenen Clubs und die Swiss Football League (SFL) tragen diese Entscheide mit.»

Der FC Luzern bestreitet in dieser Saison noch zwei Spiele: am Donnerstag reist die Mannschaft nach Sion (Anpfiff: 20.30 Uhr), am Pfingstmontag empfängt sie daheim in der Swissporarena Servette, das letzte Spiel der Saison.

Die St. Galler werfen Pyros in die Menschenmenge vor dem Luzerner Fanlokal Zone 5. Bild: Leserreporter (20. 5. 2023)

Seit Beginn der Rückrunde ist es in Luzern mehrfach zu Ausschreitungen gekommen. Am 4. März demolierten Chaoten des FC Basel einen Zug der Zentralbahn. Auch mehrere Polizeiautos und Privateigentum wurden beschädigt. Am 15. April richteten Anhänger des FC Zürich Sachschäden an. Die Polizei musste Gummischrot einsetzen. Die jüngsten Strassenschlachten zwischen St. Galler und Luzerner Chaoten am vergangenen Wochenende beim Bundesplatz stellen den (vorläufigen) Höhepunkt der eskalierenden Fangewalt dar.

Regierungsrat Paul Winiker, welcher den Polizeieinsatz begleitete, zeigte sich schockiert. Via Twitter kündigte er an:

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen nach dem FCL-Match von gestern werden nun Sanktionen bei der nationalen Arbeitsgruppe der Bewilligungsbehörde beantragt und rasch beschlossen #fangewalt #jsd #luzernerpolizei pic.twitter.com/ISMNirXS5o — Paul Winiker (@PaulWiniker) May 21, 2023

Der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann bezeichnete die Vorfälle als «absolut skandalös». Derweil wird Kritik von der Fanarbeit des FC St. Gallen am Polizeieinsatz laut. Sie bezeichnet das Vorgehen der Luzerner Polizei als unverhältnismässig und fordert eine lückenlose Aufarbeitung. «Die Zahl der durch einen Mitteleinsatz verletzten Fans übersteigt jedes bisher bekannte Mass um ein Vielfaches», schrieb die Fanarbeit am Montag in einer Mitteilung.

Sion-Ultras mussten als erste draussen bleiben

Erst vor Wochenfrist hatten die Bewilligungsbehörden von Kantonen und Städten neue Sanktionen für Fussballchaoten präsentiert. Demnach droht nach gravierenden Vorfällen ein Stadionverbot für die betroffene Gruppierung; im Wiederholungsfall kann dieses verlängert werden. Die Behörden reagierten damit auf Ausschreitungen in Basel und Genf mit mehreren Verletzten und hofften, so die Fangruppierungen zu einer Art sozialer Kontrolle zwingen zu können. Als erste betroffen waren die Ultras des FC Sion, welche am vergangenen Sonntag nicht in ihr Heimstadion durften.

Pyros fliegen aus dem Fanmarsch der St. Galler in Richtung Polizei und FCL-Anhänger. Video: Leserreporter