Fangewalt Tätliche Auseinandersetzungen bei Fussballspiel: Luzerner Polizei nimmt zwei Personen fest Im Rahmen des Fussballspiels zwischen Luzern und Djurgarden Stockholm ist es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern gekommen. Die Luzerner Polizei musste Zwangsmittel einsetzen. Zwei Personen wurden festgenommen.

Rund um das Fussballspiel zwischen zwischen dem FC Luzern und Djurgarden Stockholm vom Donnerstagabend in Luzern kam es zu Ausschreitungen.

Nach dem Spiel kam es zu Scharmützeln von Fangruppen vor dem Stadion sowie im Bereich Vögeligärtli, wobei die Polizei Zwangsmittel einsetzen musste, um die Fangruppierungen zu trennen. Zwei Personen wurden festgenommen, wie die Luzerner Polizei in der Nacht auf Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Auf einen am Boden liegenden jungen Mann wird eingetreten. Ob er zu den Auswärts- oder den Heim-Fans gehört, ist nicht zu erkennen. Screenshot: Leservideo

Bereis im Vorfeld des Spiels kam es am Mittwochabend vereinzelt zu Schlägereien zwischen Anhängern der beiden Teams sowie zu Sachbeschädigungen in der Innenstadt. Man habe Präsenz gezeigt und einige sich anbahnende Auseinandersetzungen im Keim ersticken können, so die Luzerner Polizei weiter. (dvm)