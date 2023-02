Besucherrekord am Rüüdigen Samstag

Rund 5000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zählte die Luzerner Polizei am frühen Güdismontag in der Stadt Luzern. Das sind rund 1’000 mehr als vor einem Jahr, wie es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern heisst. Die Stimmung sei friedlich gewesen und es sei zu «keinen nennenswerten Zwischenfällen» gekommen.

5‘000 #Fasnächtler besuchten die Wey-Tagwache in der Stadt #Luzern. Die Stimmung ist friedlich. Die Luzerner #Polizei verteilt auch heute die beliebten Armbänder für Kinder. Diese helfen im Vermisstenfall die Eltern schnell zu finden. pic.twitter.com/g418NcaSHr — Luzerner Polizei (@PolizeiLuzern) February 20, 2023

Am Rüüdigen Samstag waren gemäss der Luzerner Polizei tagsüber schätzungsweise rund 60’000 Fasnachtsbegeisterte in der Stadt unterwegs, rund 20'000 mehr als noch im Vorjahr. Vor allem das schöne Wetter habe dazu beigetragen. Am Abend zählte die Polizei rund 30’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, knapp doppelt so viele wie 2022. «In den vergangenen 20 Jahren haben wir am Samstag noch nie solche Besucherzahlen gehabt», so Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Luzern, auf Anfrage. Vorübergehend habe der Rathaussteg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen.

5‘000 #Fasnächtler besuchten die Wey-Tagwache in der Stadt #Luzern. Die Stimmung ist friedlich. Die Luzerner #Polizei verteilt auch heute die beliebten Armbänder für Kinder. Diese helfen im Vermisstenfall die Eltern schnell zu finden. pic.twitter.com/g418NcaSHr — Luzerner Polizei (@PolizeiLuzern) February 20, 2023

In vielen Gemeinden im Kanton Luzern fanden über das Wochenende diverse Fasnachtsveranstaltungen und Umzüge statt. Die Stimmung war laut der Luzerner Polizei durchwegs friedlich. Mehrere zehntausend Begeisterte hätten die Umzüge bei trockenem Wetter mitverfolgt.