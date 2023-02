Stadt verbietet Fasnacht Partys

Wer am Rüüdige Samschtig in der Grabenstrasse an der seit einigen Jahren etablierten Fasnachtsparty zu elektronischer Musik tanzen wollte, hatte Pech. Wo am Schmudo noch bis am frühen Morgen der Bär steppte, blieben die Boxen stumm – vor allem aus Sicherheitsgründen, wie die Stadt Luzern sagt. Doch das ist wohl kaum der einzige Grund.