Fasnacht Berto Margraf wird neuer Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees Der Ebikoner und Wey-Zünftler löst Dani Abächerli ab. Sein Motto lautet: «Fasnacht z’Lozärn – eifach s’Bescht!»

Der neue LFK-Präsident Berto Margraf. Bild: PD

Berto Margraf führt das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) in die nächste Fasnacht. Wie das LFK mitteilt, übernimmt der 61-jährige Ebikoner und Wey-Zünftler das Präsidium. Er folgt auf Dani Abächerli. Damit übe zum dritten Mal in Folge ein Ebikoner dieses Ehrenamt aus. Das Motto für 2023 lautet: «Fasnacht z’Lozärn – eifach s’Bescht!» Weibel wird Till Rigert.

Margraf arbeitet als Manager After Sales bei Schindler. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Aufgewachsen ist der «neue Oberhuerenaff» in Steinhausen. Zwischenzeitlich wohnte er in Brunnen, wo er die «ersten grösseren Berührungen mit der dortigen Fasnacht» hatte. 2004 zügelte er mit der Familie für fünf Jahre nach Schanghai, seither ist er mit dieser in Ebikon wohnhaft. 2010 trat er in die Wey-Zunft ein, wo er 2014 als Weibel des Zunftmeisters amtete. (std)