Fasnacht «Feel the Beat» – der neue Horwer Eglivater heisst Beat Schuler Der 67-jährige Beat Schuler ist das neue Fasnachtsoberhaupt von Horw. Sein Fasnachtsmotto lautet «Feel the Beat».

Die Egli-Zunft Horw hat am Zunftbot vom Freitag den neuen Eglivater für die Fasnacht 2023 bekanntgegeben: Es ist Beat Schuler. Er wird zusammen mit seiner Frau Sandra Fiabane, der Eglimutter, und dem Weibelpaar Raphael Wobmann und Mirella Scura durch die fünfte Jahreszeit führen. Das Motto des 67-jährigen, ehemaligen Reisebüroinhabers lautet «Feel the Beat» – was im Englischen in etwa «Spür den Rhythmus» heisst.

Der neue Eglivater Beat Schuler (rechts) mit seinem Weibel Raphael Wobmann. Bild: Egli-Zunft

In der Mitteilung der Zunft wird das Eglipaar wie folgt zitiert: «Wir möchten nicht nur den Mitgliedern der Zunft, sondern allen Menschen in der Gemeinde ein Beispiel sein, dass Ernsthaftigkeit kein echtes Merkmal von Lebensqualität ist, sondern dass Ausgelassenheit und Fröhlichkeit auch ausserhalb der Fasnachtstage ihren Platz im Leben haben sollten. In diesem Sinne werden wir uns das eine oder andere Husarenstückchen einfallen lassen.» (hor)