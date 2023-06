Fasnacht Höchster Luzerner Köfferlifasnächtler – Stephan Bucher ist neuer LFK-Präsident Stephan Bucher leitet die Geschicke des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) in den kommenden zwölf Monaten und findet's «rüüdig schön».

Stephan Bucher ist parat für sein neues Amt als LFK-Präsident. Bild: PD

Der nächste Schmudo ist näher als auch schon. Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) hat jedenfalls schon mal einen neuen Präsidenten: Stephan Bucher heisst er und hat am Freitag die präsidialen Insignien – das Zepter und die Meisterkette – von seinem Vorgänger Berto Margraf übernommen. Die Übergabe findet traditionsgemäss jeweils Ende Juni statt. Bucher ist gemäss einer Mitteilung des LFK seit 2015 im Komitee dabei und ist bereits 2010 in die Maskenliebhaber-Gesellschaft eingetreten. Als erfahrener Weibel steht Bucher LFK-Altherr Urs Lenherr zur Seite.

Und hier Stephan Bucher flankiert von seinem Weibel Urs Lenherr. Bild: PD

Bucher, eben 50-jährig geworden, ist in Hämikon LU hoch über dem Seetal aufgewachsen, diplomierter Hotelier und MBA-Absolvent. Seit 2002 betreibt er das Haus Österreich Weinimporte in Luzern, zudem führt er zusammen mit seiner Frau Marija seit 2012 das Boutique-Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz. Zusammen mit Tochter Julia leben sie in Luzern.

Mit der Fasnacht ist der neue LFK-Präsident gross geworden. Sein Vater Hugo war 1984 bei der Bannerzunft Hämikon-Müswangen Zunftmeister, selber spielte Bucher in jungen Jahren Posaune bei den Göllemüüger in Hochdorf. Die Lozärner Fasnacht ist für ihn schlicht «rüüdig schön». (hor)