Fasnacht Ebikon/Luzern Inthronisation im Luftschlangen-Mantel – und neuer Zunftmeister der Güüggali-Zunft Im Beisein von rund 240 Zünftlern und Gästen feierte Benno Portmann seine Inthronisation als Zunftmeister der Rotseezunft Ebikon. Derweil hat die Güüggali-Zunft mit Ernst Moser einen neuen Zunftmeister.

Der grosse Moment (von links): Standartenträger Ueli Kuhn, Gian Paolo Chiodo, Paolo und Sibylle Chiodo sowie Zunftmeister Benno I., Nicole Portmann mit ihren Kindern Sarina und Nelio. Bild: Claudia Surek

«Eusi Tradition – D’Fasnacht vo höt esch d’Fasnacht vo morn» – so lautet das Motto des Zunftmeisters 2023 der Rotseezunft Ebikon, Benno I., im zivilen Leben heisst er Portmann zum Nachnamen. Seit Samstag ist er nun inthronisiert, wie die Zunft mitteilt. Rund 240 Zünftler und Gäste feierten mit ihm in einer Autohalle der Emil Frey AG in Ebikon, die kurzerhand zu einem Wild-West-Saloon umfunktioniert wurde. Gewürdigt wurde an der Feier auch Weibel Paolo Chiodo. Er und seine Frau Sibylle unterstützen unter anderem tatkräftig das Kinder-Grende-Basteln der Rotseezunft.

Erich Moser. Bild: PD

Einstimmig und mit grossem Applaus hat ausserdem die Güüggali-Zunft Luzern Erich Moser zum Zunftmeister 2023 gewählt. Dieser gehört er laut einer Mitteilung seit 2019 an. Schon zuvor habe er sich für Luzerner Originale eingesetzt. Moser ist seit vielen Jahren in der Wey-Zunft und als Bannerträger stets bei sämtlichen Anlässen dabei. Er ist mit seiner Ehefrau Rita seit 50 Jahren verheiratet und wohnt in Adligenswil. Moser habe sich zum Ziel gesetzt, die Luzerner Originale in seinem Amtsjahr mit «auserwählten speziellen Anlässen zu verwöhnen». (hor)