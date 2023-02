Fasnacht Spöttische Analysen, Jodel-Kurse und bunte Umzüge: «De komisch Fritig» im Überblick Traditionellerweise gehört der Komische Freitag der Beizenfasnacht und den Lyrikern unter den Fasnächtlern. Die Värsli-Brönzlete in Luzern und die Böögerätschete in Kriens sorgten für Lacher im Publikum.

Fussballklub, Kinderzimmer, Lokalpolitik – bei der dritten Värsli-Brönzlete in Luzern am Freitagabend erntet alles spöttelnde Kritik. Vor den satirischen Analysen der auftretenden Gruppen war kein Thema sicher. Beste Fasnachtsunterhaltung gab es an der Bööggerätschete in Kriens. Highlights waren etwa der Jodelkurs mit Silvia Rymann und ein Film von und mit Igi Bühler. Doch damit nicht genug: Der Freitag liess das Fasnachtsherz auch mit zahlreichen bunten und kreativen Umzügen in der ganzen Zentralschweiz höher schlagen.