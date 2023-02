Fasnachts-Kolumne Hach, wie schön, eine Verschnaufpause in der Pfistergasse! Die Pfistergasse ist ein wohltuendes Eingangsportal in die Fasnacht. Aber Obacht: Sie hat zwei Gesichter. Seymon Matheys Drucken Teilen

Mein Lieblingsplatz an der Fasnacht ist die Pfistergasse. Also eigentlich. So irgendwie. Na gut, vielleicht muss ich kurz ausholen. Ich mag die Fasnacht, Ehrenwort. Und seit ich als Journalist über sie schreibe, gewinne ich sie Jahr für Jahr lieber. Schätzen gelernt habe ich in dieser Zeit auch die Pfistergasse. Denn wenn’s in der Innenstadt mal zu eng und laut für mich wird, ist sie ein sicherer Hafen: Hier herrscht zwar nach wie vor ein buntes Treiben, aber alles ist ein bisschen runtertemperiert.

Peak Pfistergasse: bunt, aber eine angenehme Anzahl Menschen. Bild: sma (Luzern, 16. Februar 2023)

Die Pfistergasse ist ein Eingangsportal zur Fasnacht, hier kann man sich ge- und entwöhnen. Zuweilen spielen hier auch ungewöhnliche, kleinere Musikformationen, die Jazziges und Funkiges zum Besten geben. Nichts gegen das Schränzen der Guuggen, aber etwas Abwechslung tut der Seele – jedenfalls meiner – gut.

Dass sich hier neuerdings auch Wagengruppen niederlassen, verleiht dem Ort zusätzlich Leben, was selbst für einen Hochsensiblen wie mich sehr begrüssenswert ist. Die Pfistergasse ist und bleibt charmant; sie lädt zur beschwingten Verschnaufpause ein. Allerdings hat das Gässchen durchaus zwei Gesichter. Von gut informierten Quellen wurde mir zugetragen, dass es nachts im «Brüggli» ziemlich abgehen soll. Dieses Gerücht kann ich weder bestätigen noch dementieren. Denn zu diesen Unzeiten bin ich natürlich längst im Bett.