Fast-Food Burger King eröffnet in Kriens ein Restaurant – direkt neben dem McDonald’s Die amerikanische Fast-Food-Kette eröffnet im Kanton Luzern die fünfte Filiale. Wann die Bagger auffahren, ist unklar.

Im Gebäude links unten ist der Burger King geplant, rechts ist der McDonald’s zu sehen, im Hochhaus befindet sich ein Subway. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

Für Fast-Food-Fans gilt am Krienser Mattenhof-Kreisel bald: Aller guten Dinge sind drei. In nächster Nähe zum bestehenden McDonald’s an der Nidfeldstrasse 14 und dem Subway am Mattenhof 14 plant die Schälli Leuen AG für Burger King ein neues Restaurant mit Take-away. Die Stadt Kriens hat die Baubewilligung erteilt, wie auf deren Website zu entnehmen ist.

Gemäss Baugesuch ist ein 125 Quadratmeter grosser Gastraum mit Sitzplätzen geplant. Burger King will demnach in Kriens rund 30 Arbeitsplätze schaffen. Aus der Bewilligung nicht hervor geht, wann das Restaurant eröffnet werden soll. Heute sind im Gebäude an der Nidfeldstrasse 12 unter anderem der Beleuchtungsmarkt Lumimart sowie das Reitsportfachgeschäft Felix Bühler untergebracht. Burger King betreibt im Kanton bisher vier Restaurants, eines am Bahnhof Luzern, zwei auf der A2-Raststätte Neuenkirch sowie eines in Hochdorf. Erst im November eröffnete McDonald’s neben dem Nidfeld-Kreisel im Pilatusmarkt ein neues Restaurant. (rem)