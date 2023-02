FCL-Aktionärsstreit Alpstaeg, Wolf, Stadtrat und die Swiss Football League haben sich zur Krisensitzung getroffen Die Alpstaeg-Affäre besorgt den Luzerner Stadtrat und auch die Swiss Football League. Stadt und Liga stellen deshalb Vermittlungsdienste zur Verfügung und sassen bereits am runden Tisch.

«Die Situation rund um den FC Luzern ist komplex»: Das teilt die Stadt Luzern am Freitagmittag mit. Sie will deshalb helfen: Der Luzerner Stadtrat und die Swiss Football League haben sich am Freitagmorgen mit Vertretern der «Konfliktparteien» zu einer «längeren, konstruktiven Aussprache getroffen». Über den Inhalt des Gesprächs wurde Stillschweigen vereinbart.

Ziel sei es aber, den Weg zu ebnen für eine gütliche Einigung zum Wohl des FC Luzern, der Fans und Fussballbegeisterten. Am runden Tisch dabei waren Stadtpräsident Beat Züsli und Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, sowie Bernhard Alpstaeg und eine Delegation der FCL Holding beziehungsweise der FC Luzern-Innerschweiz AG mit Präsident Stefan Wolf.

Die Parteien seien sich der überregionalen Bedeutung des FC Luzern bewusst und sie seien bereit, Möglichkeiten zur Lösung der komplexen Situation zu diskutieren, heisst es in der Mitteilung. Die Parteien haben vereinbart, sich zu einem weiteren Gespräch zu treffen. Die Stadt Luzern und die Swiss Football League stehen dabei weiterhin als Vermittlerinnen zur Verfügung, heisst es weiter.

Wenige Stunden, bevor die Stadt ihre Mitteilung verschickt hat, hatte sich bereits der FCL mit einer Medienmitteilung gemeldet. In dieser wurde bekannt, dass Bernhard Alpstaeg die Zusammenarbeit in seinem Fan-Restaurant Schützenhaus und dem FC Luzern per sofort beendet. (pl)