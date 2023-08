Hochrisikospiel in Luzern Die Schweden-Fans sind da – und halten die Luzerner Polizei bereits auf Trab Zum Spiel des FC Luzern gegen Djurgardens werden mehr als 1000 Fans aus Stockholm erwartet. Die Luzerner Polizei wertet dies als Hochrisikospiel und musste bereits «mehrfach intervenieren».

Die Fans von Djurgardens an einem Heimspiel in Stockholm. Bild: Getty Images Europe (Stockholm, 8.5.2023)

Um 20.45 Uhr am Donnerstag ist in der Luzerner Swissporarena Anpfiff zum Conference-League-Spiel FCL gegen Djurgardens. Die Luzerner Polizei wertet dieses als Hochrisikospiel. Erwartet werden mehr als 1000 Fans aus Stockholm. Der Fansektor im Luzerner Stadion fasst indes nur 800 Personen; Zentralplus vermutet deshalb, dass die restlichen 200 Schweden-Fans sich angrenzend an den Gästesektor hinter dem Tor einfinden werden.

Die Polizei ist schon gefordert

Einige der Schweden-Fans weilen seit Mittwochabend in Luzern. Wie Polizeisprecher Urs Wigger gegenüber unserer Zeitung erklärt, kam es in der Stadt Luzern bereits zu «mehreren Interventionen». Genauere Angaben dazu will er aufgrund des laufenden Einsatzes nicht machen. Eine polizeiliche Bilanz werde nach dem Spiel gezogen.

Besammlung in der Altstadt, dann Fanmarsch ins Stadion

Bekannt ist, dass sich die Djurgardens-Fans in der Luzerner Altstadt treffen wollen, zentraler Treffpunkt ist das Pickwick-Pub am Reussquai. Weil ein Gästetransport mit Bussen zum Stadion nicht möglich ist, werden die Schweden zum Stadion marschieren. Zur Route macht die Polizei keine Angaben.

Schweden dürfen Bier trinken

Die Fanorganisation der Djurgardens wendete sich online mit einem «Leitfaden» an die Fans. Dort kann man zum Beispiel erfahren, dass es in der Schweiz erlaubt ist, in der Öffentlichkeit Bier zu trinken. Die Fans sollen gegenseitig aufeinander Aufpassen während des Aufenthaltes in Luzern.

Das Hinspiel in der Conference League in Stockholm hatte der FC Luzern mit 2:1 gewonnen. (cgl/mme)