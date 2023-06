Feministischer Streik in Luzern «Luzern macht Lärm, seid euch selbst, seid hässig und habt Hoffnung» Hunderte Teilnehmende versammelten sich zum Feministischen Streiktag im Vögeligärtli in Luzern.

Rund 200 bis 300 Personen versammelten sich im Vögeligärtli. Bild: Gianni Walther (Luzern, 14. 6. 2023)

In Luzern startete am Nachmittag um 14 Uhr der Feministische Streiktag. Rund 200 bis 300 Personen fanden sich bereits zu Beginn im Vögeligärtli ein und verteilten sich um die Bühne sowie auf der Wiese. Gleich zum Programmstart gab es verschiedene Reden.

Caroline Rey von der SP sagte etwa zum Thema sexueller Gewalt: «Nein heisst nein, ist nicht gut genug. Nur Ja heisst Ja. Frauen haben ein Recht auf Selbstbestimmung.» Vor kurzem sei sie Tante geworden. So sehr sie sich freue, so besorgt sei sie auch, wenn sie an die Zukunft ihrer Nichte denke. Eine von fünf Frauen sei von sexualisierter Gewalt betroffen.

Rey sprach auch über die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und forderte: «Frauen leisten genauso viel Arbeit wie Männer und sollten auch gleich bezahlt werden.» Zudem leisteten sie Care-Arbeit, die unbezahlt sei. Immer wieder wird Reys Rede von Applaus unterbrochen. Im Hintergrund hört man Trillerpfeifen.

Die Ausrüstung für den Feministischen Streiktag liegt bereit. Bild: Gianni Walther (Luzern, 14. 6. 2023)

Weitere Personen am Mikrofon sprachen von einer gemeinsamen feministischen Zukunft, die sie alle verbinde. «Wir wollen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen», sagte Sabine Heselhaus vom Verein Feen. «Luzern macht Lärm. Seid euch selbst, seid hässig und habt Hoffnung», heisst es während einer weiteren Rede. Umrahmt werden die Beiträge durch ein musikalisches Programm.

Gesellschaft «noch nicht da, wo sie sein sollte»

«Ich habe immer mehr gemerkt, dass es in unserem System noch sehr viele Dinge gibt, die Ungerechtigkeiten befeuern oder begünstigen», sagt eine 29-Jährige, die aus Bern angereist ist. Es gehe um sexuelle Belästigungen und Lohnungleichheit. «Wir müssten ein System kreieren, in dem alle Menschen solidarisch zusammenleben können. Die Atmosphäre zu spüren und sich gemeinsam den Raum auf der Strasse zu nehmen, deshalb bin ich heute hier.»

Rednerinnen im Vögeligärtli. Es gibt Applaus, vereinzelt aber auch Zwischenrufe. Bild: Gianni Walther (Luzern, 14. 6. 2023)

Während der Reden strömen zahlreiche weitere Leute ins Vögeligärtli. «Ich bin hier, weil unsere Gesellschaft noch nicht an dem Punkt angekommen ist, an dem sie sein sollte», sagt eine weitere Anwesende.

Ein Redebeitrag, bei dem es um Personen aus dem Umfeld von LGBTQIA+ geht, wird von einer Passantin mit Zwischenrufen gestört. Von Anwesenden wird sie wegbegleitet. Wenig später während eines Konzerts macht ein Mann am Rande des Vögeligärtli seinen Unmut über das Geschehen kund und diskutiert mit drei Polizisten. Generell scheint die Stimmung im Vögeligärtli jedoch ausgelassen.