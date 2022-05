Finanzen Der Einwohnerrat Emmen genehmigt die Rechnung 2021 einstimmig Trotz der Freude über das positive Ergebnis mahnte das Parlament zum haushälterischen Umgang mit finanziellen Mitteln.

Der gesamte Einwohnerrat Emmen zeigte sich am Dienstag hocherfreut über die Jahresrechnung 2021: Er genehmigte sie einstimmig. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von rund 4,4 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von gut 221 Millionen Franken. Budgetiert waren rund 8,8 Millionen Franken weniger. Gründe für das gute Ergebnis sind höhere Steuereinnahmen – zumeist Steuernachträge – und Minderausgaben unter anderem im Sozialbereich.

Besonders erfreut zeigte sich das Parlament über die Ausgabendisziplin der Verwaltung sowie über die Minderausgaben im Sozialbereich. Es zahle sich aus, dass in diesem Bereich die Personalressourcen aufgestockt wurden, sagte etwa Barbara Fas (SP). Trotz der Freude warnten viele Fraktionen vor Euphorie und mahnten zum haushälterischen Umgang. Denn Emmen muss in den nächsten Jahren einen sehr grossen Batzen in den Schulraum und die weitere Infrastruktur investieren. Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte) betonte deshalb, dass die Gemeinde aktiv am Konsolidierungsprogramm arbeite und so bald wie möglich darüber informiere.