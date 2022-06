Finanzen Der Krienser Einwohnerrat sagt klar Ja zur Ausweitung der Billettsteuer Künftig sollen auch Veranstaltungen von lokalen Organisationen wie Heimspiele des SC Kriens oder des HC Kriens-Luzern steuerpflichtig werden. Offen ist, ob es noch ein Referendum gibt.

Die Stadt Kriens soll ihre knappen Finanzen mit einer Ausweitung der Billettsteuer etwas aufbessern. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag in zweiter Lesung die Vorlage klar mit 20 zu 7 Stimmen bewilligt. Bereits in der ersten Lesung im Dezember hatte sich das Ja abgezeichnet. Die Haltungen der Parteien haben sich seither denn auch nicht verändert. Grüne, SVP, Mitte, SP und GLP stimmten der Vorlage zu, FDP und Junge Mitte lehnten diese ab.

Der Krienser Stadtrat rechnet durch die Ausweitung der Billettsteuer mit Mehreinnahmen im Umfang von 150'000 bis 200'000 Franken pro Jahr. Dadurch werde zwar das Krienser Finanzproblem nicht gelöst, doch es sei ein wichtiger Beitrag, hiess es von der Befürworterseite. Die Stadt sei auf Mehreinnahmen angewiesen. Der Betrag sei zudem deutlich tiefer als das, was die Stadt für Vereine leiste.

Die Gegenseite betonte ihrerseits, dass die Vereine belastet werden und der Schaden der Massnahme letztendlich grösser sei als der Nutzen.

Auch die grossen Sportvereine betroffen

Durch die Ausweitung werden nun auch Veranstaltungen lokaler Organisationen billettsteuerpflichtig. Das betrifft unter anderem den SC Kriens, den HC Kriens-Luzern oder den Südpol. Ob seitens der Vereine ein Referendum ergriffen wird, werde in den nächsten Tagen geprüft, heisst es bei diesen auf Anfrage.

Ausnahmen von der Billettsteuer gibt es nur noch, wenn der Erlös weniger als 10'000 Franken pro Jahr beträgt oder der Reinertrag «ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken dient», wie es im Reglement heisst. Damit passt sich Kriens Emmen und Luzern an, die bereits keine Steuerbefreiung für lokale Organisationen kennen. Anders als in Luzern ist aber keine Zweckbindung der Billettsteuereinnahmen vorgesehen.

Künftig sollen auch Heimspiele des SC Kriens billettsteuerpflichtig sein. Bild: Dominik Wunderli (4. Dezember 2021)

Einnahmen sind zuletzt eingebrochen

Die Steuer beträgt 10 Prozent des Eintrittsgelds. In der Regel werden diese Kosten durch höhere Billettpreise auf die Gäste abgewälzt. Zuletzt waren die Billettsteuereinnahmen in Kriens stark rückläufig. Während der Pandemie beliefen sich diese auf etwas mehr als 10'000 Franken pro Jahr. Doch bereits zuvor zeigte der Trend steil nach unten: Waren es 2013 noch zirka 160'000 Franken, nahm Kriens 2019 noch 42'000 Franken ein.

Der Stadtrat listet im Bericht und Antrag folgende Gründe für diese Entwicklung auf: der Wegzug des Le Théâtre nach Emmen, der nicht mehr vorhandene Pilatussaal für Drittveranstalter, die Auflösung des Broadway Theaters auf dem Sonnenberg oder der starke Rückgang der Gästezahlen in den Clubs.