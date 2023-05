Gemeindefinanzen Emmer Einwohnerrat genehmigt Millionen-Plus der Jahresrechnung einstimmig Ein grosses Plus statt ein budgetiertes Minus. Der Emmer Einwohnerrat zeigte sich in seiner Sitzung erfreut über das Jahresergebnis. Sorgen bereitet jedoch der Fachkräftemangel.

10,8 Millionen Franken – so gross ist das Plus, das die Gemeinde Emmen in der Jahresrechnung 2022 erzielt hat. Damit fiel das Ergebnis anders aus als budgetiert: Die Gemeinde rechnete mit einem Minus von rund 3,5 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 232 Millionen Franken.

Die Gemeindeverwaltung in Emmen. Bild: Pius Amrein (Emmen, 13. 9. 2021)

In der Einwohnerratssitzung am Dienstag herrschte grosse Einigkeit: Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt. Von mehreren Fraktionen wurde die Gemeinde gelobt, so etwa für ihre Ausgabendisziplin. «Kurz und bündig: Wir sind sehr erfreut, dass die Rechnung positiv abschliesst», sagte etwa René Marti (SVP). Mehrere Ratsmitglieder wiesen auf anstehende Ausgaben hin. «Es kommen hohe Investitionen auf die Gemeinde zu. Deswegen können wir das Geld gut gebrauchen», sagte etwa Maria-Rosa Saturnino (SP).

Gründe für den hohen Gewinn lagen in den hohen Steuererträgen und überdurchschnittlichen Sondersteuern, aber auch in tieferen Ausgaben. So fiel die Rechnung um rund 1,5 Millionen besser aus als budgetiert, weil Stellen nicht oder verspätet besetzt werden konnten. Der Fachkräftemangel beschäftigt die Ratsmitglieder, auch wenn dies die Rechnung positiv beeinflusste. «Die vielen offenen Stellen geben uns zu denken», sagte etwa Beat Niederberger (FDP).

Die Emmer Jahresrechnung schloss 2022 zum wiederholten Mal deutlich besser als budgetiert: 2020 verzeichnete die Gemeinde 7 Millionen Franken Mehreinnahmen gegenüber dem Budget. Im Jahr darauf fiel die Rechnung gar um 8,8 Millionen Franken besser aus als gedacht.