Gegen Food-Waste

Pulver aus Fischgräten und Chips aus Zuchetti-Kernen: So sieht ein nachhaltiges Amuse-Bouche aus

Ideen, die über den Tellerrand oder den Abfalleimer hinausragen, wurden am Sonntag in Luzern gesucht. In der Schweizerischen Hotelfachschule (SHL) trafen sich die besten Köchinnen und Köche der Schweiz, um zu beweisen, wie man aus vermeintlichen Lebensmittelabfällen kulinarische Höhepunkte zaubern kann.