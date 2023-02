Fotoshooting Gesucht: De beschti Fasnachtsgrend Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023) Gianni Infantino, Mäuse-Detektive, weibliche Päpste: Die Luzerner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zeigten auch im Jahr 2023 wieder ungemein viel Kreativität beim Basteln ihrer Grende.

Das Foyer des Hotels Schweizerhof war am Donnerstag übervoll beim Fotoshooting zum besten Grend. Nebst irritierten Touristen waren auch zahlreiche Schaulustige zu Gast, die sich mit ihren Handys gleich selbst noch als Fotografinnen und Fotografen betätigten. Rund 140 Sujets kamen vorbei, um sich für den Wettbewerb ablichten zu lassen. Somit waren über 50 Sujets mehr als im Vorjahr – wo die Fasnacht aber auch eher kurzfristig stattfand.

141 Bilder 141 Bilder Kategorie: Einzelmaske Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Manche der Grende an der diesjährigen Fasnacht entstanden während der Pandemie und sind eigentlich bereits einige Jahre alt. So auch bei der Familie Thrier. Jürg, 52, Felizia, 45, Florina, 16, und Enrico, 14, sind als «Kumpelstilzchen» verkleidet. Gebastelt wurden die Kostüme vor drei Jahren – aber die Kinder sind halt in dieser Zeit doch gewachsen. Deshalb mussten vor der Fasnacht die Mäntel komplett neu gemacht werden.

Familie Thrier als «Kumpelstilzchen». Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Viel Herzblut und Aufwand sieht man auch beim Grend von Daniela Bucher Schmidlin, 61. Auf ihren Schädel hat sie Hunderte von Eierschalenstückchen aufgeklebt. «Ich musste sehr viele Omeletten wegen dem Grend essen», lacht sie herzhaft. Zusammen mit den dazugehörenden Rosen erinnert ihr Kostüm an «Día de Muertos», den mexikanischen Tag der Toten.

Daniela Bucher Schmidlin mit ihrem Sujet «Rosentot». Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Ein heimatverbundenes Sujet verkörpert Ivan Rasovscky, 52. Unverkennbar sein Grend mit Wasserturm und Pilatus-Drache. «Mit dem Sujet ‹Besuch vom Pilatus› zeige ich auf, dass der Tourismus in Luzern nach Corona wieder aufblüht – und auch der Drache kommt die Stadt besuchen.» Ebenfalls gehört eine Hellebarde zu seinem Kostüm dazu. Ob diese dazu dient, sich den Weg durch die Touristenmasse auf der Kapellbrücke zu bahnen?

Wasserturm und Pilatus-Drache auf dem Kopf von Ivan Rasovscky. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

In der Kategorie Familien sind die Gewinner aus dem letzten Jahr auch wieder mit von der Partie. Im Vorjahr triumphierte Familie Schuler mit dem Motto «Golden Lions». Erneut bleiben die Schulers im Tierreich, wechseln aber von Löwen zu Gottesanbeterinnen.

Gottesanbeterinnen aus dem Reich der Insekten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Auch Prominente bekommen ihr Fett weg: Olivier Bucheli (noch keine 50) hat sich als Gianni Infantino verkleidet. Ursprünglich war sein Grend aber einmal Charlie Brown. «Eigentlich ist es ja gemogelt», grinst Bucheli, «aber so ist Gianni halt: ein Betrüger».

Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino (Ivo Bucheli) ist an der Fasnacht dabei. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Es ist zudem keiner zu jung, um am Wettbewerb teilzunehmen. Lenny Knecht, 10, ist als «Gfürchiger Dämon» an der Fasnacht mit dabei. Ein bisschen Hilfe gab es zwar beim Basteln des Grends, aber ganz viel davon wurde in Eigenarbeit kreiert.

Lenny Knecht als Dämon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

