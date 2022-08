Franziskanerplatz Luzern Grüne Oase statt Parkplätze – auch im Kantonsrat ist ein Postulat hängig Hinter dem Regierungsgebäude soll gemäss Stadtparlamentariern eine Parkanlage entstehen. Das Grundstück gehört aber dem Kanton. Im Kantonsrat ist ein entsprechendes Postulat hängig.

Diese Parkplätze im Innenhof des Regierungsgebäudes bei der Jesuitenkirche sollen einem grünen Park weichen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. August 2022)

2026 ziehen zwar nicht alle, aber zahlreiche Angestellte des Kantons Luzern in das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmenbrücke. Dies lässt eine schon lang gehegte Idee neu aufblühen; im Gegenzug soll auf dem heutigen Parkplatz im Innenhof des Regierungsgebäudes in der Stadt Luzern eine grüne Oase entstehen. Die SP-, GLP- und Grüne/Junge Grüne-Fraktionen haben am Montag gemeinsam ein entsprechendes Postulat an den Stadtrat eingereicht.

In der Vergangenheit wurden ähnliche Pläne unter anderem mit dem Argument abgeschmettert, dass ausreichend Parkplätze für Kantonsangestellte zur Verfügung stehen müssen. Mit dem Wegzug sei es nun an der Zeit, das Thema einer Parkanlage neu zu diskutieren, finden die Unterzeichnenden.

Weitere Argumente gegen einen Park waren der nicht verkraftbare Wegfall von Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung sowie zu tätigende Investitionen. Nun stehe es aber besser um die Finanzen des Kantons Luzern. Die Postulanten möchten auch die Parkplätze im vorderen Teil beim Franziskanerplatz aufheben, den Boden entsiegeln und begrünen.

Auch in diesem Gebiet wollen die Postulanten dereinst Pflanzen statt Autos sehen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. August 2022)

Der eine Teil dieser Parkplätze liegt noch auf dem Grundstück der Stadt Luzern, der andere auf jenem des Kantons, zu dem auch der Parkplatz hinter dem Regierungsgebäude gehört. Weiter soll der bestehende Weg zwischen Hirschengraben und Franziskanerweg zu einem «komfortablen» Velo- und Fussgängerweg ausgebaut werden.

Kanton sagt nichts zu den Plänen ab 2026

Der Kanton will zur zukünftigen Nutzung des Platzes keine Fragen beantworten. «Der Vorstoss ist im Stadtparlament noch hängig und darum äussert sich der Kanton aktuell nicht zu diesem Postulat», heisst es beim dafür zuständigen Finanzdepartement. Im Dezember 2021 hatte auch Kantonsrat Urban Sager (SP) ein Postulat eingereicht mit dem Vorschlag, eine Grünanlage im Innenhof des Regierungsgebäudes zu realisieren. Mitunterzeichnende sind weitere Mitglieder der SP und der Grünen. Der Vorstoss ist noch hängig und nicht traktandiert.

Ob das Anliegen im Kantonsrat eine Chance haben wird, ist fraglich. «Da das Postulat noch nicht traktandiert ist, haben wir dies intern noch nicht detailliert besprochen. Ich gehe aber davon aus, dass das Vorhaben einen schweren Stand haben wird im Kantonsrat», sagt etwa Georg Dubach, FDP-Fraktionspräsident. Und er persönlich sei der Meinung, dass der Individualverkehr auch in der Stadt seine Berechtigung habe.

Seit 40 Jahren träumen einige von einem Park

Die Idee der grünen Oase hinter dem Regierungsgebäude ist alt. Bereits in der Vergangenheit gab es auf kommunaler und kantonaler Ebene ähnliche Vorstösse. Den ersten reichte 1979 Paul Gassner namens der CSP- respektive CVP-Fraktion im damaligen Grossen Rat ein. Das Anliegen wurde zwar vom Parlament als erheblich erklärt und auch der Stadtrat begrüsste die Idee. Im Rahmen der Verzichtsplanung 1995 der Staatsfinanzen hat der Grosse Rat jedoch dem Antrag des Regierungsrats zur Streichung des Projekts zugestimmt. 2014 reichte Felicitas Zopfi-Gassner erneut einen Vorstoss im Kantonsrat ein. Dieser wurde mit 71 zu 25 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Am Seetalplatz beim neuen zentralen Verwaltungsgebäude sind für die rund 1450 Mitarbeitenden gemäss Guido Graf «praktisch keine» Parkplätze vorgesehen. Da wolle man den öffentlichen Verkehr stärken.