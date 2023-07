Freizeit Jetzt geht's los mit dem Luzerner Ferienpass Nun gibt es wieder ein umfassendes Ferienprogramm für die Kinder. Am Montag ist der Luzerner Ferienpass beim Schulhaus Säli eröffnet worden.

Kinder beim Ferienpasszentrum auf dem Pausenplatz des Säli-Schulhauses. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 17. 7. 2023)

Schluss mit Langeweile: Am Montag ist der Luzerner Ferienpass mit dem traditionellen Startknall beim Ferienpasszentrum auf dem Pausenplatz des Säli-Schulhauses eröffnet worden. Der Ferienpass umfasst während den Sommerferien rund 200 Besichtigungen, 50 Ateliers und 80 Spezialangebote für Kinder.

An der Aktion beteiligen sich 17 Gemeinden in der Region Luzern. Den Basis-Ferienpass gibt es für 12 Franken pro Woche, er beinhaltet das ÖV-Ticket und freien Eintritt in Schwimmbäder, Museen und weitere Freizeitinstitutionen. Der «Ferienpass PLUS» kostet 17 Franken pro Woche und beinhaltet zusätzlich die Teilnahme an Besichtigungen und Ateliers. Weitere Infos und Anmeldung: www.freizeit-luzern.ch. (std)