Fünfte Jahreszeit «Fasnacht ist keine Party!» – Kritik an auswärtigen Guuggenmusigen Die Luzerner Fasnacht 2023 geht mit Rekorden in die Geschichtsbücher ein. Noch nie besuchten so viele Menschen die Fasnacht in Luzern. Auch viele auswärtige Guuggenmusigen waren in der Stadt unterwegs. Darüber sind nicht alle erfreut.

«Wir wurden überrannt von Zuschauern, aber auch von auswärtigen Guuggenmusigen», so der Präsident der Vereinigten, Robert Marty, gegenüber PilatusToday und Tele 1 auf Anfrage. Zu den Vereinigten zählen rund 80 Guuggenmusigen, Tambourenvereine und Wagenbaugruppen aus der Stadt Luzern und Agglomeration.

Für die Vereinigten sei die Thematik unheimlich schwierig. «Wir sind fast 100 Guuggen, die sich in die Altstadt zwängen. Jede Weitere, die von weit herkommt, ist störend.»

Allerdings seien jene Guuggenmusigen willkommen, die aus der Stadt oder Agglomeration kommen. Dabei spiele es keine Rolle, ob sie bei den Vereinigten Mitglied seien oder nicht, erklärt Marty.

Was Marty besonders stört, sind die vielen Guuggenmusigen, die aus Zürich oder Solothurn in der Stadt waren, wie er gegenüber «20 Minuten» sagte. Vor allem am Samstag seien eine grosse Anzahl von auswärtigen Guuggen nach Luzern gekommen.

Als Gast die Luzerner Fasnacht besuchen, nicht als Formation

«Wir haben Regeln in Luzern», so Marty. Die Tambourmajoren von den Guuggen würden sich jeweils vor der Fasnacht treffen und sprechen sich bezüglich des Programms und den Routen ab.

«Guuggen von auswärts kennen diese Absprachen nicht und machen diese Thematik kompliziert.»

Marty ist sich allerdings bewusst, dass man nichts dagegen unternehmen kann. «Wir können nur die Bitte stellen, dass man doch als Gast die Luzerner Fasnacht besucht und nicht als gesamte Formation.»

Entwicklung der Luzerner Fasnacht

Einer, der sich sehr gut an die Entwicklung der Fasnacht erinnern kann, ist Basil Koch, Archivar der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern. Seine erste Fasnacht war 1966. «Damals war die Fasnacht völlig anders. Wir hatten nur etwa 20 Guuggenmusigen und es war ein ganz normaler Arbeitstag.» Man habe damals nur ab und zu eine Guuggenmusig vorbeiziehen sehen.

Vor allem in den 70er- und 80er-Jahren kamen viele Guuggen dazu und Ende der 90er beobachtete Koch die ersten auswärtigen Formationen in der Stadt.

Früher waren es nur drei Fasnachtstage

Auch der Rüüdige Samschtig entstand erst mit der Zeit. Früher hatte man nur den Schmutzigen Donnerstag, den Güdismontag und den Güdisdienstag. «Der Rüüdige Samschtig entwickelte sich, als viele Gruppierungen und Guuggen in die Stadt kamen. Nun ist dieser ein anerkannter Fasnachtstag, was nochmals zusätzliche Menschen in die Stadt zieht», erklärt Basil Koch.

Zwar freut es ihn, dass Luzern eine «extrem attraktive» Fasnacht hat und dies ein Publikumsmagnet sei. «Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Luzerner Fasnacht auch weiterhin für die Luzerner bleiben soll.» Es könne nicht sein, dass die gesamte Schweiz nach Luzern reist und dort Party macht. «Fasnacht ist keine Party!» Am Ende soll es genug Platz für die Luzerner haben.

Ausserdem sei es ein Tabu, unmaskiert an der Luzerner Fasnacht unterwegs zu sein. «Wenn man an die Luzerner Fasnacht gehen will, soll man dies verkleidet mit ‹Grend› machen», meint Koch.

«Jeder soll Platz in Luzern haben»

Dass die auswärtigen Guuggen den Einheimischen den Platz wegnehmen, dem widerspricht Andrea Bachmann von den Bielbachfäger Ruswil. «Wir legen viel Wert drauf, dass wir den Einheimischen nicht im Weg stehen.» Man gehe auch nicht auf die Guuggerbühnen, die nur den Vereinigten gehören und ein fixes Programm haben.

Für die Bielbachfäger Ruswil ist es seit über 30 Jahren Tradition, am Güdismontag in die Stadt Luzern zu reisen. «Wir spielen jeweils um 16 Uhr, wenn die anderen am Wey-Umzug laufen», so Bachmann.

Dass man diese Tradition nun aufgeben will, sei aber keine Option. «Wir geben uns viel Mühe, nicht den anderen in die Quere zu kommen und sind der Meinung, dass die Fasnacht für alle ist.» Egal ob geschminkt oder mit Maske auf dem Kopf: Jeder soll Platz in Luzern haben.