Fumetto Bild aus Jazzkantine zum Graben geklaut: «Das ist kein Selbstbedienungsladen» Im Rahmen des Fumetto Comic Festival Luzern wurde ein Gemälde aus der Jazzkantine zum Graben geklaut. Die Inhaber machen nun mit einem scherzhaften Facebook-Post darauf aufmerksam.

Hat Ihnen Kunst auch schon so sehr gefallen, dass Sie sie am liebsten gleich eingepackt und mit nach Hause genommen hätten? Genau das ist im Rahmen des Fumetto Comic Festival Luzern wohl passiert –sehr zum Leidwesen der Jazzkantine zum Graben in der Luzerner Altstadt und der Künstlerin Zaide Kutay. Dort wo einst ihr Dinosaurier-Bild hing, sind nun nur noch Drahtfäden an der Wand zu sehen. Wie die Jazzkantine auf Facebook schreibt, wurde das Werk somit vermutlich entwendet.

Die Jazzkantine versucht es mit Humor zu nehmen: «Da hast du etwas falsch verstanden. Das ist eine Ausstellung und kein Selbstbedienungsladen», heisst es da. Gleichzeitig fordern sie den Dieb oder die Diebin auf, das «wunderbare Bild» wieder zurückzubringen. So würden durch den Post alle wissen, woher es stammt und dem Langfinger – Achtung Ironie – anerkennend auf die Schulter klopfen. Weiter geht es scherzhaft: «Sollte Dir das etwa unangenehm sein, kannst du es jederzeit zurückhängen». Denn: «Wir lassen das Plätzchen frei an der Wand». (lga)