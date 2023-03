In Luzern ist diese Woche wieder das Comicfestival Fumetto. Ein Festival welches seit 1992 gibt. In diesem Jahr mitdabei der französisch-afrikanische Künstler El-Marto. Er zeigt sein Werk «Les déplaces». Dieser Comic entstand in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen und zeigt die aktuelle Lage im afrikanischen Krisengebiet Burkina Faso.