Fussballchaoten «Die Vergrämungsaktionen funktionieren nicht»: Gruppe um Schirilegende Urs Meier fordert Alternativkonzept zur Bekämpfung der Fangewalt Das Forum Gelb-Rot kritisiert die Schweizer Behörden und Fussballklubs für ihren Umgang mit Fussballchaoten – und hat darum alternative Konzepte zur Bekämpfung der Fangewalt erarbeitet. Konkret werden wollen die Initiatoren aber (noch) nicht.

Wie kriegt man die Fangewalt bei Fussballspielen am Besten in den Griff? Diese Frage ist nicht neu, hat in den vergangenen Monaten aufgrund von erneuten Krawallnächten in Luzern aber an Dringlichkeit gewonnen. Vielerorts werden als Sofortmassnahme personalisierte Tickets in Fussballstadien gefordert, um die Randalierer schneller identifizieren zu können. Auch ein stufenweises Eskalationsmodell mit Stadionverboten steht im Raum. Die Mitte Luzern hat unlängst eine Initiative dazu ausgearbeitet. Doch reicht das aus?

«Wollen das Spielgeschehen breiter denken»

Nein, meint das Forum Gelb-Rot – eine Gruppe, die um Schirilegende Urs Meier entstanden ist. Sie kritisiert, dass seit Jahren stets die gleichen Rezepte mit den gleichen Zutaten zur Bekämpfung der Fangewalt produziert würden. Dan Schindler kommt aus dem Sport-Marketing-Bereich und ist neben Ex-Schiedsrichter Meier und dem ETH-Dozenten Peter Acél einer der drei Initianten des «Forum Gelb-Rot». Er sagt: «Wir wollen das Spielgeschehen breiter denken, vor allem, was die Planung der Fussballspiele angeht. Seit über zehn Jahren sind wir im Monitoring dabei und beobachten das Zusammenspiel zwischen Politik, Klubs, und Kurven.»

Von Verboten oder Geisterspielen hält Schindler nichts. «Über die Logistik kann man das Problem lösen, nicht mithilfe von Gummischrott oder voller Polizeimontur», hält er fest. Die Vergrämungsaktionen der Behörden würden nicht funktionieren. Dan Schindler erklärt, dass ihm die Krawallbilder aus den letzten Monaten nicht aus dem Kopf gehen würden. Er verweist auf die «Finalissima» in Basel 2006, als es nach dem Meisterschaftsfinale zwischen dem FC Basel und dem FCZ Fanausschreitungen mit über 130 Verletzten gab. Das sei der Anfang eines Übels gewesen, das 17 Jahre später nach wie vor präsent ist:

«Wenn sich nichts ändert, können wir 2026 das Jubiläum der ‹Schande von Basel› feiern.»

Das gelte es zu verhindern. «Wir wollen, dass Luzern die erste hooliganfreie Stadt wird», lautet darum das Ziel von Forum Gelb-Rot. «Unsere Motivation ist es, den Damen und Herren in den Bewilligungsbehörden zu zeigen, dass es so nicht weitergeht», sagt Schindler. Wie aber will die Gruppe das erreichen?

Über 30 «Module» erarbeitet

Es gehe darum, sich «nicht gegen etwas, sondern für den Sport, für die Steuerzahler, für schnelle Lösungen» einzusetzen. Dazu brauche es Alternativkonzepte. Solche hat die Gruppe ausgearbeitet. Ihre konkreten Rezepte will Forum Gelb-Rot trotz mehrfacher Nachfrage (noch) nicht preisgeben. Schindler nennt einzig drei Faktoren: Anreise, Stadioneingang und Fankurve – insgesamt habe die Gruppe zusammen mit Jugendpsychologen und Rechtsanwälten über 30 solcher «Module» zur Bekämpfung der Fangewalt erarbeitet.

Forum Gelb-Rot will ihr Know-how Vereinen und Behörden zur Verfügung stellen. Dafür verlangen sie Geld. Wieso? «Alle anderen werden von Instituten oder Universitäten unterstützt, jede Studie zu Hooligans kostet eine halbe Million Franken», rechtfertigt sich Schindler. Ausserdem habe die Gruppe ihre Arbeit selbstfinanziert: «Das Geld stammt aus eigener Tasche.»