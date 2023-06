Gastbeitrag zum neuen Luzerner Theater Von 67’000 auf 102’000 Besucher – Chance oder Utopie? In der Diskussion um den Neubau des Luzerner Theaters müsste auch das künftige Betriebskonzept zum Thema werden, findet unser Autor.

Seit Wochen ist das Neubauprojekt des Luzerner Theaters prominentes Dauerthema in der Öffentlichkeit. Die vielen Leserbriefe zeigen teilweise diametral auseinandergehende Meinungen. Ein «Publikumsliebling» scheint das Projekt «überall» bisher nicht geworden zu sein. Der Architekturwettbewerb hat - zu Recht oder zu Unrecht - die breite Basis anscheinend nicht zu überzeugen vermocht. Es ist offensichtlich, dass sich das Projekt unter allen Aspekten in einer schwierigen Phase befindet. Der Stadtrat plant nun eine Projektüberarbeitung mit einer deutlichen Redimensionierung. Es wurde zudem eine Spezialkommission gebildet, die das komplexe Geschäft politisch begleitet.

Erstaunlich ist, dass das im Oktober 2020 erstellte Betriebskonzept komplett aus der Diskussion verschwunden ist. Dessen Inhalt scheint auch heute noch weitgehend unbestritten und in Politik und Gesellschaft fest akzeptiert. Doch ist es überhaupt noch aktuell? In den letzten Jahren hat sich das Umfeld rund um die Kulturbetriebe stark verändert. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch akzentuiert. Viele Kulturinstitutionen stehen stark unter Druck, und auch nach der Pandemie ist ein Besucherrückgang offensichtlich. Die Überalterung der am traditionellen Theater interessierten Menschen ist sichtbarer denn je. Jüngere Menschen zwischen 20 und 50 interessieren sich immer weniger für das Theater. Zudem hat sich das Angebot im Kultur- und insbesondere Theaterbereich in den letzten Jahren enorm erhöht. In einem NZZ-Artikel vom Juli 2022 geht man von dramatischen Verhaltensänderungen mit einem Publikumsschwund von 20 bis 50 Prozent aus. In Deutschland sinkt die Zahl der Theaterbesuche anscheinend jedes Jahrzehnt um 1 Million. Die Auswirkungen der Digitalisierung und von Social Media werden einen immer grösseren Einfluss auf die Auslastung im Theaterbereich haben. Die digitalen Formen werden sich ausdehnen und weiterentwickeln. In zehn bis zwanzig Jahren wird die Kultur- und Theaterwelt völlig anders aussehen. Der grösste Teil des heute aktiven Theaterpublikums zwischen sechzig und achtzig dürfte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv am Kulturleben teilnehmen. Wer soll sie ersetzen?

Das sind einige zentrale, grundsätzliche Fragen, die jetzt überzeugend zu beantworten sind. Erst dann wird sich zeigen, ob ein überarbeitetes Neubauprojekt überhaupt die richtige Lösung sein kann.

Das Konzept für das neue Luzerner Theater basiert zu einem grossen Teil auf der Situation von vor der Pandemie und auf dem bisherigen Dreispartenhaus: 300 Vorstellungen in einem Ganzjahresbetrieb, bescheiden höherer Personal- und Sachaufwand, ein um 2,6 Millionen höherer Beitrag des Zweckverbandes, eine Zunahme der Besucher von 67’000 auf 102’000 und eine Erhöhung der Eigenwirtschaftlichkeit von

19 auf 31 Prozent.

All diese Annahmen scheinen generell optimistisch und im Lichte der oben aufgeführten Fragestellungen zum stark veränderten Umfeld eigentlich nicht mehr realistisch.

Besonders kritisch ist die geplante Erhöhung der Besucherzahlen. Gerade im heutigen beziehungsweise künftigen Umfeld ist diese Erwartung schlicht nicht nachvollziehbar. Dies würde voraussetzen, dass vermutlich mehr als 30 Prozent der Besucher aus den Regionen Zürich, Basel und Bern nach Luzern kommen müssten – eine sehr, sehr optimistische Annahme.

Es ist somit davon auszugehen, dass die geplante Erhöhung des Beitrags des Zweckverbands von 2,6 Millionen Franken bei weitem nicht ausreicht. Man kann durchaus die Meinung vertreten, dass die Kultur die Stadt und den Kanton Luzern deutlich mehr kosten dürfe. Wichtig ist aber, dass man dies den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vor der Abstimmung offen und klar kommuniziert. Sonst werden die Zweifel an den präsentierten Zahlen zusammen mit der Skepsis gegen das Wettbewerbsvorgehen beziehungsweise das Siegerprojekt ein Ja wohl unrealistisch machen.

Offene Fragen zum weiteren Vorgehen

Trägt das Betriebskonzept 2020 den gesellschaftlichen Veränderungen, dem zukünftig zu erwartenden Verhalten der Besucherinnen und Besucher und der durch die Pandemie stark veränderten Ausgangslage genügend Rechnung? Sind die Überlegungen und Annahmen, welche vor drei Jahren noch unbestritten waren, heute noch haltbar?

Ist damit das Betriebskonzept 2020 eine für das Neue Luzerner Theater genügend taugliche, längerfristige Grundlage für den Theaterbetrieb ab Ende der 1920er-Jahre, oder ist mehr als nur eine kleine Überarbeitung notwendig?

Enthält das Betriebskonzept genügend visionäre Überlegungen? Sollte nicht eher eine neue, einzigartige Ausrichtung mit einem Alleinstellungsmerkmal angestrebt werden? Verpasst das Neue Luzerner Theater eine Chance, mit einer anderen oder unkonventionellen Strategie einen neuartigen Level zu erreichen und zu einem speziellen Anziehungspunkt in der Schweizer Theaterszene zu werden?

Es wäre wohl sinnvoll, die aufgeworfenen zentralen Fragen nochmals zu thematisieren und in der Öffentlichkeit überzeugend zu beantworten. Sind die veränderte Ausgangslage und die zu erwartenden Entwicklungen und Veränderungen nicht Grund genug, vor dem Bauprojekt zuerst das Betriebskonzept ein weiteres Mal offen und mutig zu diskutieren und die zukünftige Ausrichtung, die Strategie und die Ziele des «Neuen Luzerner Theaters» zu hinterfragen? So könnte eine breit abgestützte, erfolgversprechende Basis für den Theaterneubau entstehen, die sinnvollerweise in der Architektur des Gebäudes zum Ausdruck kommt.

Vielleicht zeigt es sich, dass ein Umdenken notwendig ist, dass eine Abkehr vom Vertrauten zu einem kleineren, einzigartigen und auf ausgesuchte Spezialitäten ausgerichteten Haus eine viel grössere Erfolgschance hat.