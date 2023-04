GASTKOLUMNE STADTENTWICKLUNG Glasperlenspiel auf dem Luzerner Weinmarkt? Stadtklang als Chance Mobile Klanginstallationen könnten das Verweilen auf zwei Plätzen in Luzern fördern. Studierende entwickelten Lösungsvorschläge. Diese zeigen, dass nachhaltige Architektur bei der Sinnlichkeit ansetzt. Prof. Dr. Peter Schwehr Drucken Teilen

Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf dem Schwanenplatz und schliessen Ihre Augen. Sie konzentrieren sich ganz auf den Klang der Umgebung. Was hören Sie? Ankommende Busse, unterschiedliche Sprachen, Schritte, Klingeltöne, die Rufe der Möwen und vieles mehr. Die Stadt klingt! An jedem Ort verschieden und für jeden subjektiv anders erlebbar. In einem Park kann das Rascheln von Blättern und das Zwitschern von Vögeln zu hören sein. In einem Wohngebiet sind es die Geräusche von spielenden Kindern. Der Klang einer Stadt ist sehr vielfältig und individuell und hängt von vielen Faktoren ab.

Verkehr und Wetter klingen

Einer der Hauptfaktoren, die den Klang einer Stadt bestimmen, ist sicherlich der Verkehr. Je nachdem, ob es sich um Autos, Busse, Bahnen oder Flugzeuge handelt, kann der Lärmpegel variieren. Aber auch die Architektur beeinflusst in vielfältiger Art und Weise den Klang der Stadt, zum Beispiel durch die Anordnung der Gebäude und die verwendeten Baumaterialien. Sie bestimmen, wie Schall reflektiert oder absorbiert wird und dadurch auch, was als laut und leise empfunden wird. Hinzu kommen die Gestaltung der Freiräume und die Aktivitäten, die diese ermöglichen. Ist es die Bank zum Sitzen und Plaudern oder der Spielplatz, der nachts von Jugendlichen zum Breakdancen gebraucht wird?

Die Stadt reagiert auch auf unterschiedliche Wetterbedingungen, sei es der Schnee, der den Stadtklang dämpft, der Rhythmus von prasselndem Regen auf dem Kopfsteinpflaster oder das zischende Geräusch von Autos, die durch Pfützen fahren. All diese Phänomene sollten bereits in der Planung von gebauten Siedlungsräumen berücksichtigt werden. Denn zur Qualität der Stadt gehört auch ihr guter Klang.

Studierende hören die Stadt neu

Wie verändert man den Klang eines Ortes? Ich durfte erleben, wie Studierende aus Finnland, Slowenien, Holland, Frankreich und der Schweiz sich in Luzern dieser Herausforderung stellten. Hier veranstalteten wir an der Hochschule Luzern (HSLU) die internationale Blockwoche Neptune (Network for Environmental Projects in Technology, United in Europe). Die Aufgabe der Studierendes war es, Lösungsvorschläge für die Aufwertung von verschiedenen öffentlichen Plätzen durch mobile Klanginstallationen zu entwerfen. Die Ergebnisse der ungewohnten Betrachtungsweise haben mich verblüfft.

So wurden für den Bahnhofplatz bewusst akustische Interventionen vorgesehen, welche die normalerweise in Eile befindlichen Benutzenden zum Innezuhalten animieren, um sich über nachhaltige Themen zu informieren. Lautsprecher in Stellwänden schaffen ein anderes Klangumfeld, das die Passanten überrascht und dadurch verlangsamt. Über einen QR-Code können sie weitere Informationen zum jeweiligen Thema herunterladen.

Spezielle Elemente und Klanginstallationen schaffen einen Ort der Ruhe und animieren die Passanten innezuhalten. Mittels QR-Codes gelangt man zu vertieften Informationen über Nachhaltigkeit. Visualisierung: Copyright Neptune HSLU, 2023

Ein anderer Vorschlag wertete den Weinmarkt durch eine Installation aus Glas auf, in Anlehnungen an die historische Bedeutung des Platzes. Durch natürliche Bewegungen des Windes oder durch bewusstes Aktivieren der Glaselemente wird ein akustisches «Glasperlenspiel» geschaffen. Es entsteht ein sinnlicher Ort zum Verweilen und sich Auszutauschen.

Durch den Wind oder durch bewusstes Aktivieren der Glaselemente werden die Gläser auf dem Weinmarkt in Schwingung versetzt – ein akustisches «Glasperlenspiel». Visualisierung: Copyright NeptuneE / HSLU, 2023

Wenn man sie sich diese Ideen konkret vorstellt, so zeigen sie deutlich, dass eine nachhaltige Architektur bei ihrer Sinnlichkeit ansetzt und das Potenzial für eine hörenswerte Stadt riesig ist. Die Fokussierung auf räumlich-visuelle Aspekte in der Planung von Lebensraum führt häufig zu Kurzsichtigkeit. Andere für die Lebensqualität in der Stadt notwendigen Sinne werden ausgeblendet. Eine aus den Sinnen heraus denkende Planung führt zu einem ganzheitlichen Verständnis von Lebensqualität und nützt Synergien. So sind zum Beispiel naturbelassene Freiflächen nicht nur gut für das Klima in Zeiten von Hitzeinseln, sondern eben auch als Ruheinseln wichtig für die Erholung. Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden und Regeneration aktiveren per se alle Sinne und sollten als Leitlinien für eine gute Architektur dienen. So entsteht ein gebauter Lebensraum, der seine Individuen und Gemeinschaften befähigt, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden, sich anzupassen und zu gedeihen.